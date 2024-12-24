اعتقال المسيح على حاجز الكونتينر بقلم عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News ) أغلق حاجز الكونتينريوم 24/12/2024 في أيام الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، حالة استنفار واسعة للجنود الاسرئيلين، الناطق العسكري الإسرائيلي أعلن ان منطقة بيت لحم هي منطقة عسكرية يحظر الدخول إليها والخروج منها، وكشفت الصحف العبرية ان شخصاً خطيراً ومشبوهاً في طريقه إلى مدينة الميلاد، وانه يشكل خطراً وجودياً على دولة إسرائيل، وهناك على هذا الحاجز العسكري المقام على سفح تلة مرتفعة تطل على وادي النار السحيق، تم إيقاف السيد المسيح عليه السلام وصدر امر باعتقاله.

إلى أين أيها المسيح؟ قال: الى كنيسة المهد وابعد من ذلك، الى غزة والسجون والمعسكرات، عدت احمل رسالة الخلاص لأبناء شعبي، حان الوقت لوضع حد لهذا الطغيان الصهيوني، لقد امتلأت الأرض المقدسة بالجثث والمذابح وأعواد المشانق والصلبان ، سوف الملم عذابات أبناء شعبي وأشلائهم، وبمشيئة الرب احيي العظام وهي رميم.

بعد أكثر من عام على الإبادة الدموية في قطاع غزة، لم يتدخل احد لإنقاذ الشعب الفلسطيني من التطهير العرقي والقتل اليومي سوى المسيح، يبدو ان

التوحش الصهيوني الغير مسبوق قد استنفر النبوءة والإلهة ، وهذا المسيح مسلح بالإيمان واليقين، وبالقدرة الروحية والسياسية والإنسانية على بناء دولة فلسطينية فوق صخرة الميلاد، دولة الحب والسلام والإبداع والجمال للمسيحيين والمسلمين وكل العباد، أبناء الله الذين صمدوا على هذه الأرض المباركة احياء وأمواتاً، ولن يركعوا لأحد إلا لله في الصلاة.

اختار السيد المسيح طريق وادي النار الذي كان يطلق عليه وادي جهنم او وادي الأرواح، ليصل الى بيت لحم، هذا الوادي الذي يتكون من 14 منعطفاً

حاداً يرافقه النزول العميق في مسافة تزيد عن 1000 متر تحت سطح الأرض، وهي تساوي مراحل درب الآلام في حياة السيد المسيح منذ ان حكم عليه المجلس الأعلى لليهود في المحاكم الرومانية بالصلب والإعدام والموت، وفي كل منعطف يمثل فصل من فصول معاناته، فمن الحياة الى الموت ثم الى الحياة حتى التقى بعد الصلب بوالدته مريم العذراء.

اعتقل المسيح لأنه أراد ان يجعل للمعاناة والتضحيات معنى تحررياً وروحياً وإنسانيا، لهذا اختار في عودته طريق وادي النار، فحسب المعتقدات الدينية فأن الصراط المستقيم يوم القيامة سيمتد من باب الرحمة الى جبل الزيتون الذي يفصل بينهما الوادي، ومن لا يتمكن من عبور الصراط سيسقط فيه، وهذا الوادي هو صلة الوصل بين السماء والأرض، وبين الحياة والموت، وفي هذا الوادي تكمن كل رموز الرواية التاريخية والحضارية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني ، وكان قد شهد هذا الوادي تعذيب وقتل المسيحيين على يد الإمبراطور الروماني ديوكليتانوس، يقول المسيح :

لا تخش الأعماق ، فمن خلال التصادم بين النار والدم يظهر المعنى الفائق متجدداً ومنعشاً، الطريق في داخلنا وليست في الإرشادات والتعليمات، فمن قوتك الداخلية سترى كيف تصبح روحك خضراء.

ارتعبت دولة إسرائيل من عودة المسيح في هذا التوقيت، واستغربت قدرته على تجاوز أكثر من 800 حاجز عسكري وبوابة حديدية وسواتر ترابية منتشرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والذي أقلقهم أكثر مرور المسيح على حارة النصارى في القدس حيث يوجد حجر كتب عليه ( يسوع الناصر

ينتصر) ولقائه مع نساء القدس حيث قال لهن:

اذا فعلوا في العود الاخضر هكذا ويرمز لنفسه فكيف يفعلون في العود اليابس، وقام بالاتصال بالقديس هيلاريون

الغزاوي وقال له: اشعل الشموع إنا في الطريق إلى بيت لحم ومن ثم إلى غزة.

عاد المسيح الى بلده لأن مبادئ وقيم

المحبة والسلام والمسرة

قد دمرت على أيدي الهمجيين والشياطين الذين استباحوا الإنسانية والعدالة وكرامة الإنسان في بلده فلسطين ، ولأول مرة يحمل المسيح بندقية وفأساً وإنجيلاً ومن حوله جيش سماوي

لإنقاذ البشر من هذا الخراب وهذا الحريق الذي يزاد سعيراً، انها غزة ، انها القدس ابعد من ان تكون خبراً او رواية او صراعاً على ارض بعثروا أشلائها في الخيام المتناثرة هنا وهناك ، او في الخطابات او الإعلام تصويراً وقصائد ومؤتمرات وبيانات، انها ارض الأنبياء ، الثقافة والرسالات والتاريخ والحضارات منذ آدم وحواء.

القي القبض على السيد المسيح على مشارف بيت لحم، اعتقل صوته الذي ينادي على المدينة المحاصرة: يا روحي اين انت ، هل تسمعيني ؟ هل انت هنا؟ لقد عدت، انا هنا مجدداً ، لقد أزلت غبار الأرض كلها عن إقدامي واتيت اليك ، انا معك بعد سنوات طويلة من

الغياب ، عدت اليك مجدداً، قادتني النجمة الأخيرة اليك ، أعطني يدك يا روحي، ساحطم قيدك ونعيش الى ما بعد الوراء، العيش بحرية نحو الامام ، سنغسل أجسادنا ونتعمد في صلاة منتصف الليل حتى يضيء الحق في الصلاة .

ايها العالم الغربي الذي سيصلي في الكنائس هذا العام، تحتك إنقاض وفوقك انقاض، سيطفئ الرب شموعك وسيغرسها في عينيك، عيناك عمياءً وعمياء، الابادة الفظيعة في غزة اغلقت ابواب السماء بجثث الأطفال والنساء ، لن تقرع الأجراس هذه السنة، فالهواء يرتجف ومدجج باصوات القنابل والطائرات ، كل شيئ صدى ، حديد وجوع ومقابر ورفات .

اعتقل المسيح على حاجز الكونتينر العسكري خلال عودته الروحية الى وطنه، وكان ضرورياً ان يعود بأقصى سرعة ممكنة ، وكما يقول خرجت من الأعماق بعد ان وجدت في بلادي برداً مرعباً يهبط من الفضاء، لا بد من لحظة تحول لننتقل من عالم الدم المغلق الى عالمنا المفتوح ، هناك جرائم ولكن لن نتحدث إلا مع الحياة، الظلام الذي هجم علينا يزيدنا نوراً، وانا احمل رسالة تقول: الالهة في بلادي لا تبكي ، السماء رحيمة تعيد لحمي وعظامي وغيابي وكلامي ، وفي هذه السنة فاني اعلن ان الكنيسة هي المعبد والخندق، وبعد قليل سنفتح قبورنا ونقيم عالمنا ونطلق الاغاني.

القي القبض على السيد المسيح على حاجز الكونتينر، اجتمع الحاخاميون الصهاينة والقادة والجنرالات العسكريون، قالوا: ان من علامات عودة المسيح ظهور الوحش وانتشار الضيق العظيم، وفي ذلك نهاية دولة اسرائيل، وها هو الوحش الصهيوني يظهر ، وكان قد تنبأ به السيد المسيح

عندما قال ( ويل لساكني الارض والبحر عندما يظهر الوحش على شكل انسان)، واعتقد

القادة الإسرائيليون ان المسيح قد عاد ليحمل دولة اسرائيل المسؤولية

عن جريمة اعتقاله وصلبه واعدامه

واستمرارها في اعدام وقتل سكان الاراضي المقدسة ومحوهم من الوجود، وقالوا المسيح ذبيحتنا الاولى، فلا بد من اعتقاله وزجه في السجن مع الاف المعتقلين ، سنرسله الى معسكر سدي تيمان حيث الاخفاء القسري والتعذيب والجحيم، وهناك سنصلبه مرة اخرى ونلقيه في وادي النار الى جانب المئات من القديسين الذين سفكنا ارواحهم في هذا الوادي ، لكن المعضلة التي تواجه دولة اسرائيل ان المسيح في كل مرة يعود، يرونه مرة في رفح وجباليا، ومرات في القدس وجنين، انهم احفاده وابناؤه الذين يخرجون من مقابرهم ويفتحون الطريق.