تأجيل محاكمة المتهم بمحاولة اغتيال ترامب الثانية

MENAFN - Palestine News ) واشنطن/PNN- أرجأت قاضية أميركية محاكمة المشتبه به في محاولة الاغتيال الثانية التي تعرض لها الرئيس المنتخب دونالد حتى سبتمبر/أيلول 2025، وفقا لأمر قضائي.

ووافقت إيلين كانون، القاضية بالمحكمة الجزئية في فلوريدا، على طلب تأجيل المحاكمة الذي تقدم به محامون عن المشتبه به ريان روث (58 عاما)، التي كانت مقررة في العاشر من فبراير/شباط 2025.

وأرجع محامو المشتبه به طلب التأجيل إلى حجم الأدلة الكبير في القضية، لكن القاضية وصفت طلب التأجيل حتى ديسمبر/كانون الأول 2025 بأنه "مبالغ فيه".

وحددت القاضية موعدا لبدء المحاكمة أمام هيئة محلفين في الثامن من سبتمبر/ أيلول 2025.

ويواجه روث 5 تهم، من بينها محاولة اغتيال مرشح رئاسي كبير، بالإضافة إلى تهمة حمل مسدس قرب ملعب غولف مملوك لترامب في فلوريدا في سبتمبر/أيلول الماضي بهدف إطلاق النار عليه أثناء الحملة الرئاسية.

وفي 13 يوليو/تموز الماضي تعرض ترامب لمحاولة الاغتيال الأولى، وأصيب بجرح طفيف في أذنه، عندما أطلق شاب النار باتجاهه أثناء إلقائه كلمة بتجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

المصدر : رويترز