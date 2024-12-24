الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة بينهم مصاب

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا على الأقل من الضفة.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن من بين المعتقلين مواطنا من مخيم بلاطة/نابلس، أصيب أثناء اعتقاله، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.
وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وطوباس، وطولكرم، وسلفيت، حيث رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.
ويواصل الاحتلال تصعيد عمليات التحقيق الميداني في البلدات والمخيمات، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، التي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.
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