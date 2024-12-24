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الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من الضفة بينهم مصاب

12/24/2024 4:20:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، 15 مواطنا على الأقل من الضفة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن من بين المعتقلين مواطنا من مخيم بلاطة/نابلس، أصيب أثناء اعتقاله، ولم تُعرف طبيعة إصابته بعد، بالإضافة إلى معتقلين سابقين.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات نابلس، والخليل، ورام الله، وبيت لحم، وقلقيلية، وطوباس، وطولكرم، وسلفيت، حيث رافقها اعتداءات وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

ويواصل الاحتلال تصعيد عمليات التحقيق الميداني في البلدات والمخيمات، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، التي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة.


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