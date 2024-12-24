مطالبات بضرورة رص الصفوف ووضع حد للفلتان الأمني

MENAFN - Palestine News ) رام الله / PNN -طالب مسؤولون بضرورة رص الصفوف وعدم السماح لأطراف خارجية لا تمثل إلا نفسها بالتدخل في القرار الفلسطيني، وإعطاء الفرصة للاحتلال في الإجهاز على المشروع الوطني.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف في تصريح "لإذاعة صوت فلسطين"، ضرورة محاسبة الخارجين على القانون الذين يعملون على زعزعة الوضع الداخلي بما يتقاطع مع أهداف الاحتلال.

وأشار أبو يوسف، إلى أن القانون فوق الجميع، وأن الأجهزة الأمنية هي من تتولى فرض سيادة القانون، موضحا أن فصائل منظمة التحرير أكدت خلال اجتماعها أمس ضرورة محاصرة الخارجين على القانون وإنهاء الفلتان الأمني.

بدوره، شدد أمين سر إقليم حركة فتح في نابلس محمد حمدان، على أن المؤسسة الأمنية تعمل بتفويض شعبي ووطني وقانوني بهدف اجتثات الظواهر التكفيرية الدخيلة على شعبنا.

ولفت حمدان، إلى أن إيران التي تنتهج محاولات تقسيم الوطن العربي وإثارة الفتن، تحاول نقل تجربتها إلى فلسطين، مشددا على أن المقاومة لا يمكن أن يمثلها بلطجية ومثيرو الفتن بما يسيء إلى دماء الشهداء ووسم النضال الوطني بالإرهاب.

كما أكد أن المواطنين يرفضون نقل الفكر التكفيري إلى فلسطين، مشيراً إلى أن ذلك ظهر خلال تشييع جثمان الشهيد ساهر ارحيّل يوم أمس في طولكرم.

وحول تشييع جثمان الشهيد مهران قادوس اليوم، أشار حمدان إلى أن الآلاف من أبناء شعبنا سيشاركون في تشييع جثمان شهيد الواجب الوطني في قرية عراق بورين جنوب نابلس.

ومن جانبه، قال أمين سر هيئة العمل الوطني في غزة محمود الزق، إن ما يحدث اليوم من تلويح بالسيطرة على قطاع غزة لا يخدم سوى مصالح الاحتلال ومشروعه الاستعماري، علاوة على أنه يمثل مصلحة شخصية لنتنياهو لمضاعفة فرص بقائه في الحكم.

ودعا المؤسسات الإنسانية والدولية إلى التحرك العاجل ووقف جرائم الحرب التي يواصل الاحتلال ارتكابها في قطاع غزة