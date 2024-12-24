Tuesday, 24 December 2024 08:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل 12 شخصاً بانفجار مصنع جنوب تركيا

12/24/2024 3:11:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت السلطات المحلية التركية بمقتل 12 شخصا في انفجار داخل مصنع بولاية بالكسير جنوب غربي .
فيما لم يتم الكشف عن أسباب الانفجار من قبل الجهات المسؤولة حتى الآن .
كما تداولت بعض وكالات الأنباء أن المصنع الذي وقع فيه التفجير يعود لشركة تصنيع متفجرات .








MENAFN24122024000208011052ID1109026214

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث