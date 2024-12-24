مقتل 12 شخصاً بانفجار مصنع جنوب تركيا
التاريخ
12/24/2024 3:11:20 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفادت السلطات المحلية التركية بمقتل 12 شخصا في انفجار داخل مصنع
بولاية بالكسير جنوب غربي .
فيما لم يتم الكشف عن أسباب الانفجار من قبل الجهات المسؤولة حتى الآن .
كما تداولت بعض وكالات الأنباء أن المصنع الذي وقع فيه التفجير يعود لشركة تصنيع
متفجرات .
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