تركيا.. إجراءات جديدة لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن التجارة التركي عمر بولاط عن خطوات لتسهيل عودة السوريين إلى بلادهم، تشمل إعفاءات جمركية ونقل الممتلكات إلى سوريا.وقال وزير التجارة: "نواصل جميع أنواع العمل لضمان العودة الآمنة والسريعة والفعالة إلى الوطن ونعمل مع وزارات أخرى للتغلب سريعا على بعض العقبات التي تواجهنا عمليا".



ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية أرسلت وزارة التجارة تعميما إلى جميع المديريات الإقليمية للجمارك والتجارة الخارجية بشأن عودة المهاجرين السوريين، وكان الهدف من هذا التعميم هو "القضاء على المشاكل التي قد تواجههم أثناء العودة وتنفيذ العملية بطريقة سليمة".



وسيتم تنفيذ الإجراءات الجمركية بالتنسيق مع المؤسسات العامة الأخرى ذات الصلة من أجل تنفيذ إجراءات خروج السوريين من البلاد بسرعة، ولهذا الغرض ستتخذ إدارات الجمارك جميع التدابير اللازمة.



وصرح بولات بأن "العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين ستزداد مع استقرار الأوضاع في سوريا"، موضحا "التعميم الذي أرسلناه إلى مديريات الجمارك والمناطق التجارية الخارجية يهدف إلى ضمان تنفيذ هذا العملية بسلاسة".



ووفقا للقرارات الجديدة، سيسمح للسوريين الذين يعودون إلى بلادهم بأخذ ما يصل إلى 10 آلاف يورو نقدا، بالإضافة إلى الذهب "الذي يعتبر مجوهرات شخصية وليست لأغراض تجارية" والأثاث المنزلي وسياراتهم، حيث أن هذه الترتيبات ستكون سارية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025.

RT