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التعليم العالي للطلبة: تم حل مشكلة استلام الرديات والمخصصات

12/24/2024 3:11:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والناطق الإعلامي باسم الوزارة مهند الخطيب اليوم الثلاثاء أنه بناءً على كم كبير من الملاحظات والشكاوى التي وصلت الوزارة من أبنائنا وبناتنا الطلبة الذين تخرجوا وعند مراجعتهم لبنك القاهرة عمان لاستلام ردياتهم أو مخصصاتهم المالية لم يتمكنوا من ذلك بسبب سحب أو تعطيل هوياتهم الجامعية من قبل الجامعات نتيجةً لتخرجهم.
يرجى العلم أنه وبعد التواصل مع المعنيين في بنك القاهرة عمان تم حل المشكلة ويمكن لهؤلاء الطلبة مراجعة الكاونترات في أي فرع من فروع بنك القاهرة عمان واستخدام هوية الأحوال المدنية للطالب لاستلام هذه الرديات والمخصصات.
أجمل الأمنيات للطلبة بالتوفيق وكل الشكر والتقدير للمعنيين في بنك القاهرة عمان على تعاونهم وحرصهم على مصلحة الطلبة.








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