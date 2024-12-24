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الأردن يشارك في اجتماع مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب

12/24/2024 3:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شارك الأردن بوفد ترأسه رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، في اجتماع الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، أمس الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.
وبحسب بيان المركز اليوم الثلاثاء، قال المحارمة خلال الاجتماع الذي حضره معنيون بالأمن السيبراني في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إن إنشاء هذا المجلس يأتي في وقت نحن بأمس الحاجة لعمل عربي مشترك في مواجهة التهديدات السيبرانية المتنامية التي تتعرض لها الأقطار العربية.
وأشار الى أن التقارير الأمنية المحلية والدولية تشير إلى تزايد ملحوظ في الهجمات السيبرانية التي تتعرض لها الدول العربية، خصوصاً في ظل السياسات الحثيثة للتحول الرقمي وجهود زيادة حصة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاديات الوطنية لدول منطقتنا العربية.
وأضاف أن هناك العديد من المجالات التي يمكن للدول العربية ان تتعاون فيها وتعمل مع بعضها البعض ويمكن ان تسهم في رفع مستويات النضوج في الأمن السيبراني لديها وفي الحد من أثر الهجمات السيبرانية وملاحقة الجهات التي تقف خلفها، كما أن تبني استراتيجيات وسياسات مشتركة سيساعد الدول العربية في اتخاذ مواقف مشتركة ومؤثرة تجاه ممارسات إساءة استخدام المعلومات وانتهاك السرية والخصوصية التي تنتهجها العديد من شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة.
وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الدول العربية منها، إعداد الاستراتيجية العربية للأمن السيبراني وإقامة التمارين السيبرانية المشتركة ومجموعة من أوراق العمل المقدمة من الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بهدف تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني على المستوى العربي.









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