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CNN: عدد الجنود الأمريكيين في سوريا أكبر من المعلن

12/24/2024 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت شبكة CNN عن مصادرها أن عديد القوات الأمريكية في سوريا أعلى مما أعلنه البنتاغون، وزاد في الأشهر الأخيرة إلى أكثر من الضعف.
وقال البنتاغون الأسبوع الماضي إن القوات الإضافية التي تزيد عن 900 جندي هي قوات "مؤقتة". لكن الميجور جنرال باتريك رايدر، السكرتير الصحفي للبنتاغون، اعترف أمس الاثنين بأن أعداد القوات في سوريا "بشكل عام زادت بمرور الوقت مع تزايد التهديد للقوات الأساسية".
وكشف رايدر لأول مرة الخميس الماضي أن عدد القوات في سوريا يبلغ حوالي 2000 جندي، "وهو أعلى بكثير مما كنا نطلع عليه" في الأشهر والسنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه اكتشف أن العدد أكبر هناك فقط في الأيام الأخيرة.


وأصدر البنتاغون أمس الاثنين بيانا جديدا حاول فيه توضيح التناقض القائم منذ فترة طويلة حول عدد القوات في سوريا.

وقالت مصادر لشبكة CNN إن مسؤولي الدفاع كانوا مترددين منذ فترة طويلة في الكشف عن الأعداد الحقيقية للقوات في سوريا، لأن ذلك قد يؤدي إلى إثارة غضب الدول الشريكة المجاورة، وخاصة العراق.


وعندما اعترف البنتاغون لأول مرة بوجود عدد أكبر من القوات، قال رايدر إن هناك "اعتبارات أمنية دبلوماسية وعملياتية في كثير من الأحيان مع عمليات نشرنا".

RT

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