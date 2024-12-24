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الاحتلال يهدم منزلين ويجرف أشجار زيتون في بلدة حزما

12/24/2024 3:10:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عمليات هدم وتجريف في بلدة حزما شمال القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال هدمت صباحاً منزل المقدسي فارس صلاح الدين وتقدر مساحته بنحو 200 متر مربع، ومنزلاً آخر قيد الإنشاء يعود للمواطن المقدسي حابس علي.

ووفقا للمصادر، فإن الاحتلال جرّف خلال اقتحام بلدة حزما أشجار زيتون وسلاسل حجرية.

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