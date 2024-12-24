الاحتلال يهدم منزلين ويجرف أشجار زيتون في بلدة حزما

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس / PNN - نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عمليات هدم وتجريف في بلدة حزما شمال القدس المحتلة.
وذكرت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال هدمت صباحاً منزل المقدسي فارس صلاح الدين وتقدر مساحته بنحو 200 متر مربع، ومنزلاً آخر قيد الإنشاء يعود للمواطن المقدسي حابس علي.
ووفقا للمصادر، فإن الاحتلال جرّف خلال اقتحام بلدة حزما أشجار زيتون وسلاسل حجرية.
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