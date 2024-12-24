الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بيت حنينا

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من شرطة
وجيش الاحتلال ترافقها جرافة،
اقتمحت
صباحاً بيت حنينا وشرعت بهدم محل تجاري يعود للمواطن محمد الحلحولي، بحجة عدم الترخيص.
وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أغلق الطريق المؤدية للمحل التجاري الذي طاله الهدم
ومنع تواجد المواطنين في محيطه.
MENAFN24122024000205011050ID1109026203
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.