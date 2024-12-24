الاحتلال يهدم منشأة تجارية في بيت حنينا

MENAFN - Palestine News ) القدس / PNN - هدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في بلدة بيت حنينا، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة من شرطة

وجيش الاحتلال ترافقها جرافة،

اقتمحت

صباحاً بيت حنينا وشرعت بهدم محل تجاري يعود للمواطن محمد الحلحولي، بحجة عدم الترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال أغلق الطريق المؤدية للمحل التجاري الذي طاله الهدم

ومنع تواجد المواطنين في محيطه.