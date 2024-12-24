إصابة 3 مواطنين واعتقال رابع إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب ثلاثة مواطنين واعتقل رابع إثر اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا.
وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين إثر اقتحام مخيم بلاطه، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب أصيب بشظايا رصاص حي، ولسيده (49 عاما) أصيبت جراء الاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى، بينما تم الابلاغ عن اصابه ثالثة بالرصاص الحي جرى اعتقالها من قبل قوات الاحتلال، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول اليها.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، عبر حاجز
عورتا، وسط إطلاق للرصاص وسماع دوي انفجارات.
واضافت أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة الطيراوي داخل المخيم، واعتقلت الشاب كمال أبو مسلم، وانتشرت بعدة احياء داخل المخيم.
وأعلن مدير التعليم بوكالة الغوث أنه بناء على الحالة التي تجري في مخيمي بلاطة ومخيم طولكرم، وحفاظا على حياة الطلاب والطاقم التدريسي، سيتم تأجيل الدوام حتى الساعة الثامنة والنصف
وسيتم متابعة مجريات الأمور ميدانيا.
إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من مدينة نابلس من حاجزي دير شرف والمربعة، وداهمت منزلا في حي المخفية، كما داهمت عمارة سكنية قرب مخيم العين، وسمع اصوات اشتباكات في المكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
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