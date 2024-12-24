إصابة 3 مواطنين واعتقال رابع إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس ومخيم بلاطة

MENAFN - Palestine News ) نابلس / PNN - أصيب ثلاثة مواطنين واعتقل رابع إثر اقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا.

وقال الهلال الأحمر، إن طواقمه تعاملت مع إصابتين إثر اقتحام مخيم بلاطه، وقدمت الإسعافات الأولية لشاب أصيب بشظايا رصاص حي، ولسيده (49 عاما) أصيبت جراء الاعتداء عليها بالضرب، قبل أن يتم نقلهما إلى المستشفى، بينما تم الابلاغ عن اصابه ثالثة بالرصاص الحي جرى اعتقالها من قبل قوات الاحتلال، ومنع طواقم الإسعاف من الوصول اليها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس ومخيم بلاطة شرقا، عبر حاجز

عورتا، وسط إطلاق للرصاص وسماع دوي انفجارات.

واضافت أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في حارة الطيراوي داخل المخيم، واعتقلت الشاب كمال أبو مسلم، وانتشرت بعدة احياء داخل المخيم.

وأعلن مدير التعليم بوكالة الغوث أنه بناء على الحالة التي تجري في مخيمي بلاطة ومخيم طولكرم، وحفاظا على حياة الطلاب والطاقم التدريسي، سيتم تأجيل الدوام حتى الساعة الثامنة والنصف

وسيتم متابعة مجريات الأمور ميدانيا.

إلى ذلك، أشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من مدينة نابلس من حاجزي دير شرف والمربعة، وداهمت منزلا في حي المخفية، كما داهمت عمارة سكنية قرب مخيم العين، وسمع اصوات اشتباكات في المكان، دون أن يبلغ عن اعتقالات.