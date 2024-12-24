الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً بطاقة إنتاجية مرتفعة إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 24 كانون الأول( بترا )- بتوجيهات ملكية سامية، انطلقت اليوم الثلاثاء ، مبادرة أردنية جديدة لدعم الأشقاء في غزة، وهي مخبز متنقل بطاقة إنتاجية مرتفعة، تصل إلى 3500 رغيف خبز بالساعة.

وسيبدأ المخبز الذي عبر من خلال جسر الشيخ حسين، اليوم ، إنتاجه فور وصوله إلى غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب هناك، إذ سيعمل بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen) وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.

ويأتي ارسال المخبز المتنقل ضمن الجهود الأردنية المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بكل الطرق المتاحة، براً وجواً إلى غزة.

-- ( بترا )

أ غ /ا ص / س س

24/12/2024 09:48:09