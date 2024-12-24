الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً بطاقة إنتاجية مرتفعة إلى غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 24 كانون الأول( بترا )- بتوجيهات ملكية سامية، انطلقت اليوم الثلاثاء ، مبادرة أردنية جديدة لدعم الأشقاء في غزة، وهي مخبز متنقل بطاقة إنتاجية مرتفعة، تصل إلى 3500 رغيف خبز بالساعة.
وسيبدأ المخبز الذي عبر من خلال جسر الشيخ حسين، اليوم ، إنتاجه فور وصوله إلى غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب هناك، إذ سيعمل بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen) وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.
ويأتي ارسال المخبز المتنقل ضمن الجهود الأردنية المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بكل الطرق المتاحة، براً وجواً إلى غزة.
-- ( بترا )
أ غ /ا ص / س س
24/12/2024 09:48:09
MENAFN24122024000117011021ID1109026105
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