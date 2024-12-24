عدوان اسرائيلي على مخيم طولكرم: شهيد وتدمير كبير في البنية التحتية وممتلكات المواطنين

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- استشهد فجر اليوم الثلاثاء، فتى برصاص الاحتلال، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم.

وأفادت مصادر اعلامية نقلا عن شهود عيان من داخل المخيم، بأن الفتى فتحي سعيد عودة سالم، استشهد متأثرا بإصابته الحرجة بعد إطلاق قناصة الاحتلال الاعيرة النارية باتجاهه في حارة الحدايدة في المخيم.

وأضافت أن قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من الوصول إلى الشهيد، وقامت بإطلاق النار تجاههم.

واقتحمت قوة كبير من جيش وآليات الاحتلال ترافقها جرافتين من النوع الثقيل، مدينة طولكرم من محورها الغربي، واتجهت صوب المخيم، بعد اكتشاف وجود قوات خاصة من جيش الاحتلال في حارة الحدايدة، وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على المخيم، ودفعت بتعزيزات عسكرية تجاهه، ونشرت قناصتها على العمارات العالية المحيطة به وسط إطلاق الأعيرة النارية بشكل كثيف وعشوائي على كل شيء متحرك.

وشرعت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في مختلف حارات المخيم، منها: "المدارس، المقاطعة، المطار، العكاشة، المربعة"، طالت شبكة المياه في حارة المقاطعة، وهدم ممتلكات المواطنين العامة والخاصة من جدران وآرمات عدد من المحلات التجارية والمنازل والمنشآت والمركبات، وجزء من جدران مسجد السلام وقامت بوضع سواتر ترابية على مدخله.

وتسبب عدوان الاحتلال على المخيم في انقطاع التيار الكهربائي وتشويش في شبكات الانترنت عن اجراء واسعة من حاراته.

ودارت اشتباكات عنيفة في المخيم، مع سماع اصوات انفجارات ضخمة.

وفي وقت سابق، جابت آليات الاحتلال شوارع وأحياء مدينة طولكرم، وتحديدا الحي الغربي، والحي الشرقي، ومحيط ميدان الشهيد ثابت ثابت، وشارع الحدادين.

يتبع..