إسرائيل تمدد حالة الطوارئ لعام آخر

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل/PNN- صادق "الكنيست" الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام آخر، حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية.
ويحق للحكومة في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ لديها القدرة على تجاوز تشريعات الكنيست.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,317 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,713 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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