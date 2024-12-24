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إسرائيل تمدد حالة الطوارئ لعام آخر

12/24/2024 2:08:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- صادق "الكنيست" الاسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في إسرائيل لمدة عام آخر، حتى كانون الأول/ديسمبر 2025، بناء على طلب الحكومة الإسرائيلية.

ويحق للحكومة في حالة الطوارئ وضع أنظمة طوارئ لديها القدرة على تجاوز تشريعات الكنيست.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,317 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,713 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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