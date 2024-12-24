اليوم 445 من الحرب: القصف الإسرائيلي يستمر ويخلف مجازر جديدة في قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها العنيف على مختلف مناطق قطاع غزة، لليوم الـ445 من الحرب، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.

وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال خمس مجازر بحق العائلات في القطاع، حيث وصل إلى المستشفيات 58 شهيدًا و86 مصابًا.

وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بداية الهجوم في السابع من أكتوبر 2023 إلى 45,317 شهيدًا و107,714 مصابًا.

وسط قطاع غزة استشهد خمسة من عناصر التأمين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم على شارع صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع. كما استمر جيش الاحتلال في قصف المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، مما أدى إلى تدمير عشرين بناية سكنية. وفقًا للإعلام الحكومي، فقد استشهد وأصيب نحو خمسين مواطنًا في يومين من العمليات البرية.

غزة والشمال تعرض مستشفى كمال عدوان لهجوم حيث أصيب أكثر من 20 من العاملين في صفوف الكادر الطبي والجرحى، جراء تفجير الاحتلال "روبوت مفخخ" في محيطه. كما استشهد مواطن آخر في قصف استهدف بوابة المشفى.

في مدينة غزة، استشهد أربعة مواطنين، بينهم سيدة وطفلان، جراء قصف جوي استهدف منزلًا كان يضم نازحين من عائلة صيام في محيط حمام السمرة بالبلدة القديمة. كما ارتقى ثلاثة أفراد من عائلة حبيب في قصف على حي الشجاعية شرق غزة، بينهم مواطن واثنان من أولاد شقيقته.



وأصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء أجزاء من الحي.

وفي وقت لاحق، استشهد أربعة مواطنين في قصف استهدف تجمعًا للمواطنين قرب مفرق السرايا وسط غزة. كما نسف الاحتلال منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.

جنوب القطاع واصل جيش الاحتلال استهداف المواطنين في خان يونس، حيث قصف حافلة متوقفة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين غرب خان يونس. كما استشهد مواطنان من لجان حماية المساعدات في قصف قرب دوار بني سهيلا شرق المدينة.

وفي رفح، انتشلت فرق الإسعاف جثامين اثنين من المواطنين الذين استشهدوا جراء قصف سابق استهدف وسط المدينة.

تستمر معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي خلف دمارًا هائلًا وتدميرًا للبنية التحتية في القطاع، فيما تعجز الجهود الدولية عن وقف التصعيد أو تقديم حلول عاجلة لوقف المذابح التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.