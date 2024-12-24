اليوم 445 من الحرب: القصف الإسرائيلي يستمر ويخلف مجازر جديدة في قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها العنيف على مختلف مناطق قطاع غزة، لليوم الـ445 من الحرب، مما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى.
وخلال الساعات الـ24 الماضية، ارتكب الاحتلال خمس مجازر بحق العائلات في القطاع، حيث وصل إلى المستشفيات 58 شهيدًا و86 مصابًا.
وبذلك، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بداية الهجوم في السابع من أكتوبر 2023 إلى 45,317 شهيدًا و107,714 مصابًا.
وسط قطاع غزة استشهد خمسة من عناصر التأمين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم على شارع صلاح الدين في دير البلح وسط القطاع. كما استمر جيش الاحتلال في قصف المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، مما أدى إلى تدمير عشرين بناية سكنية. وفقًا للإعلام الحكومي، فقد استشهد وأصيب نحو خمسين مواطنًا في يومين من العمليات البرية.
غزة والشمال تعرض مستشفى كمال عدوان لهجوم حيث أصيب أكثر من 20 من العاملين في صفوف الكادر الطبي والجرحى، جراء تفجير الاحتلال "روبوت مفخخ" في محيطه. كما استشهد مواطن آخر في قصف استهدف بوابة المشفى.
في مدينة غزة، استشهد أربعة مواطنين، بينهم سيدة وطفلان، جراء قصف جوي استهدف منزلًا كان يضم نازحين من عائلة صيام في محيط حمام السمرة بالبلدة القديمة. كما ارتقى ثلاثة أفراد من عائلة حبيب في قصف على حي الشجاعية شرق غزة، بينهم مواطن واثنان من أولاد شقيقته.
وأصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء أجزاء من الحي.
وفي وقت لاحق، استشهد أربعة مواطنين في قصف استهدف تجمعًا للمواطنين قرب مفرق السرايا وسط غزة. كما نسف الاحتلال منازل سكنية في حي الزيتون جنوب شرق المدينة.
جنوب القطاع واصل جيش الاحتلال استهداف المواطنين في خان يونس، حيث قصف حافلة متوقفة، ما أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة ثلاثة آخرين غرب خان يونس. كما استشهد مواطنان من لجان حماية المساعدات في قصف قرب دوار بني سهيلا شرق المدينة.
وفي رفح، انتشلت فرق الإسعاف جثامين اثنين من المواطنين الذين استشهدوا جراء قصف سابق استهدف وسط المدينة.
تستمر معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي خلف دمارًا هائلًا وتدميرًا للبنية التحتية في القطاع، فيما تعجز الجهود الدولية عن وقف التصعيد أو تقديم حلول عاجلة لوقف المذابح التي يتعرض لها المدنيون الفلسطينيون.
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