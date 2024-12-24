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3500 رغيف بالساعة.. الأردن يرسل مخبزاً متنقلاً إلى غزة - صور

12/24/2024 2:08:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بتوجيهات ملكية سامية، انطلقت اليوم الثلاثاء مبادرة أردنية جديدة لدعم الأشقاء في غزة، وهي مخبز متنقل بطاقة إنتاجية مرتفعة، تصل إلى 3500 رغيف خبز بالساعة.


وسيبدأ المخبز انتاجه فور وصوله إلى غزة للتخفيف من المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب هناك، إذ سيعمل بالتعاون مع المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen) وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.


ويأتي ارسال المخبز المتنقل ضمن الجهود الأردنية المستمرة بتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية بكل الطرق المتاحة، براً وجواً، إلى غزة.

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