3254 طن خضار وفواكه وورقيات تصل للسوق المركزي الثلاثاء
التاريخ
12/24/2024 2:07:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3254 طنا اليوم الثلاثاء .
وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم الثلاثاء:
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