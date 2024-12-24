Tuesday, 24 December 2024 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مالية النواب تناقش وزارات الاستثمار والخارجية والتربية والتعليم ا

12/24/2024 1:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تواصل اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية، دائرة الشؤون الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي، مجمع اللغة العربية، هيئة الأوراق المالية، مركز إيداع الأوراق المالية، شركة بورصة عمّان، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.


وتجتمع لجنة العمل النيابية لمناقشة، شكاوى مقدمة من عدد من أصحاب الحضانات، كما تناقش خلال اجتماعها شكاوى مقدمة من عدد من عمال مجموعة حديد الأردن.


وتناقش لجنة الشباب خلال اجتماعها، الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام (2019/2025).

MENAFN24122024000151011027ID1109025979

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث