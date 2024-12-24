مالية النواب تناقش وزارات الاستثمار والخارجية والتربية والتعليم ا

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - تواصل اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، وذلك من خلال مناقشة موازنة وزارة الاستثمار ووزارة الخارجية، دائرة الشؤون الفلسطينية، وزارة التربية
والتعليم العالي، مجمع اللغة العربية، هيئة الأوراق المالية، مركز إيداع الأوراق المالية، شركة بورصة عمّان، شركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية.
وتجتمع لجنة العمل النيابية لمناقشة، شكاوى مقدمة من عدد من أصحاب الحضانات، كما تناقش خلال اجتماعها شكاوى مقدمة من عدد من عمال مجموعة حديد الأردن.
وتناقش لجنة الشباب خلال اجتماعها، الاستراتيجية الوطنية للشباب للأعوام (2019/2025).
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