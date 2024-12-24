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شقيق الكساسبة: لا زلنا ننتظر معلومة تدلنا على معاذ

12/24/2024 12:19:11 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - استذكر المهندس جواد الكساسبة، شقيق الشهيد الطيار النقيب معاذ الكساسبة، الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد شقيقه، معبراً عن الحزن الذي ما زال يتجدد في قلوب العائلة مع مرور السنوات.

وفي رسالة مؤثرة نشرها، قال الكساسبة: "عشرة أعوام مرت على حادثة الإسقاط الغادر لطائرتك الإف-16، تحملنا خلالها ذكريات مؤلمة تتجدد مع كل عام، خصوصاً مع استمرار غموض تفاصيل ما حدث ومصيرك."

وأشار إلى أن العائلة لا تزال تأمل في الحصول على أي معلومة جديدة حول الحادثة، خاصة في ظل التطورات الجارية في سوريا، مؤكدًا أن الشهيد معاذ سيظل في ذاكرة الأردنيين كرمزٍ للبطولة والشجاعة.

وأضاف جواد: "ذكراك باقية تتجدد كل يوم، وكل لقاء مع أحد أبناء الوطن يعيدنا إلى تلك اللحظات التي عاشها الأردنيون من حزن وألم وفخر ببطولتك."

وختم برسالة مؤثرة: "رحمك الله يا حبيبنا وبطلنا، ورحم جميع شهداء الأردن وفلسطين وغزة، وشهداء الأمة العربية. حمى الله وطننا من كل سوء وحفظه آمناً بحفظه ورعايته."

الشهيد معاذ الكساسبة استشهد بعد حادثة إسقاط طائرته خلال أدائه الواجب العسكري في عام 2014، وظل رمزاً للصمود والشجاعة، حيث يُستذكر دائماً بتضحياته من أجل الوطن.

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