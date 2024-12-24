شقيق الكساسبة: لا زلنا ننتظر معلومة تدلنا على معاذ

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- Khaberni) خبرني - استذكر المهندس جواد الكساسبة، شقيق الشهيد الطيار النقيب معاذ الكساسبة، الذكرى السنوية العاشرة لاستشهاد شقيقه، معبراً عن الحزن الذي ما زال يتجدد في قلوب العائلة مع مرور السنوات.
وفي رسالة مؤثرة نشرها، قال الكساسبة: "عشرة أعوام مرت على حادثة الإسقاط الغادر لطائرتك الإف-16، تحملنا خلالها ذكريات مؤلمة تتجدد مع كل عام، خصوصاً مع استمرار غموض تفاصيل ما حدث ومصيرك."
وأشار إلى أن العائلة لا تزال تأمل في الحصول على أي معلومة جديدة حول الحادثة، خاصة في ظل التطورات الجارية في سوريا، مؤكدًا أن الشهيد معاذ سيظل في ذاكرة الأردنيين كرمزٍ للبطولة والشجاعة.
وأضاف جواد: "ذكراك باقية تتجدد كل يوم، وكل لقاء مع أحد أبناء الوطن يعيدنا إلى تلك اللحظات التي عاشها الأردنيون من حزن وألم وفخر ببطولتك."
وختم برسالة مؤثرة: "رحمك الله يا حبيبنا وبطلنا، ورحم جميع شهداء الأردن وفلسطين وغزة، وشهداء الأمة العربية. حمى الله وطننا من كل سوء وحفظه آمناً بحفظه ورعايته."
الشهيد معاذ الكساسبة استشهد بعد حادثة إسقاط طائرته خلال أدائه الواجب العسكري في عام 2014، وظل رمزاً للصمود والشجاعة، حيث يُستذكر دائماً بتضحياته من أجل الوطن.
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