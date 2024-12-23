رئيس الوزراء الفرنسي يعرب عن اعتزازه بتشكيل الحكومة الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 23 - 12 (كونا) -- اعرب رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو اليوم الاثنين عن اعتزازه بتشكيل الحكومة الجديدة متمنيا "المصالحة وتجديد الثقة" مع الشعب الفرنسي.
وقال بايرو عبر موقع (اكس) فور اعلان التشكيل من قبل الأمين العام للقصر الرئاسي الفرنسي إنه "فخور جدا بالفريق الذي تم تقديمه هذا المساء".
واكد انهم "مجموعة من ذوي الخبرة للمصالحة وتجديد الثقة مع كافة الشعب الفرنسي".
من جهته قال وزير
العدل الجديد جيرالد دارمانان (وزير الداخلية السابق) عبر نفس المنصة "أتحمل مسؤولياتي وأشكر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ثقتهما".
واضاف دارمانان أن "الحزم والسرعة والقرب هي التي ستوجه عملي للدفاع عن الضحايا وسيكون دعمي كاملا للقضاة والكتبة وضباط السجون ومسؤولي حماية الشباب وجميع ضباط العدالة".
ويضم التشكيل الجديد عددا من رؤساء الوزراء السابقين كما احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم بالاضافة الى اسماء جديدة من جميع التوجهات السياسية. (النهاية)
م ع / م ع ح ع
MENAFN23122024000071011013ID1109025833
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