(الشؤون) الكويتية تشارك في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 23 - 12 (كونا) -- شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد في مملكة البحرين لبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الدول الأعضاء.
وقالت (الشؤون) في بيان صحفي إنها شاركت في الاجتماع بوفد ترأسه وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي.
وأضافت أن الاجتماع ناقش قضايا مهمة أبرزها الاستمرار في تقديم الدعم لمشروع إنقاذ الحياة في دولة فلسطين ومتابعة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في الجمهورية اللبنانية إضافة إلى التحضير للدورة الـ34 لمجلس جامعة
الدول العربية على مستوى القمة والدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاجتماع استعرض متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى الموضوعات المرتبطة بكبار السن والأسر المنتجة في الدول العربية.
وذكرت أن الاجتماع ناقش كذلك القضايا ذات الصلة بالطفولة والأسرة مؤكدة أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية للدول الأعضاء. (النهاية)
ع ي س
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