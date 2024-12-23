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(الشؤون) الكويتية تشارك في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالبحرين

12/23/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 23 - 12 (كونا) -- شاركت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية في اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على مستوى كبار المسؤولين الذي عقد في مملكة البحرين لبحث عدد من الموضوعات المشتركة بين الدول الأعضاء.
وقالت (الشؤون) في بيان صحفي إنها شاركت في الاجتماع بوفد ترأسه وكيل الوزارة بالإنابة الدكتور خالد العجمي.
وأضافت أن الاجتماع ناقش قضايا مهمة أبرزها الاستمرار في تقديم الدعم لمشروع إنقاذ الحياة في دولة فلسطين ومتابعة الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في الجمهورية اللبنانية إضافة إلى التحضير للدورة الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاجتماع استعرض متابعة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة ما يتعلق بالقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إضافة إلى الموضوعات المرتبطة بكبار السن والأسر المنتجة في الدول العربية.
وذكرت أن الاجتماع ناقش كذلك القضايا ذات الصلة بالطفولة والأسرة مؤكدة أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك لتحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية للدول الأعضاء. (النهاية)

ع ي س


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