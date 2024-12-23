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الرئيس التركي: مستمرون بالعمليات العسكرية ضد الارهابيين في سوريا

12/23/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) انقرة - 23 - 12 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عزم بلاده على "مواصلة تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد الإرهابيين في سوريا دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين".
جاء ذلك في خطاب للرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وقال إنه "لا يوجد أي مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا والمنطقة وعلى تنظيم (بي كي كي) وأذرعه حل أنفسهم أو ستتم تصفيتهم".
وحول عدوان الاحتلال على سوريا قال أردوغان إنه "من الواضح أن الغاية الكامنة وراء العدوان الإسرائيلي المتزايد هي التعتيم على ثورة السوريين وخنق آمالهم".
وذكر أنه "عاجلا أم آجلا ستنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في سوريا مستغلة الأوضاع وستكون مجبرة على ذلك".
وشدد على أن تركيا وقفت منذ اللحظة الأولى للأزمة السورية على الجانب الصحيح من التاريخ.
وكشف عن أن تركيا ستقدم الدعم اللازم إلى الشعب السوري الذي انتصر في حربه ضد النظام الظالم ليجعل هذا النصر والنجاح دائمين.
وأكد أن تركيا لن تحيد عن حماية سلامة أراضي سوريا ووحدتها تحت أي شرط كان.
على صعيد متصل أوضح أردوغان أن تركيا وقطر ستدعمان جهود سوريا في تضميد جراحها والوقوف على قدميها من جديد.
وأردف أنه "في 8 ديسمبر بدأ عهد جديد في سوريا مع سقوط دمشق وهروب الأسد وانهيار نظام البعث الذي استمر 61 عاما وإن الوضع الجديد الذي أفرزته الثورة السورية أعاد اهتمام وأنظار العالم كله نحو هذا البلد".
ورأى أنه "وبصفتنا جارة وشقيقة لسوريا نحن الدولة التي تفهم المرحلة الجديدة وتحللها وتقرأها بأفضل شكل ونحن في حالة حوار وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع" مشيرا في هذا السياق إلى زيارة رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ووزير الخارجية هاكان فيدان إلى دمشق وتفعيل السفارة التركية هناك بسرعة.
وأعرب عن اعتقاده أن جيران سوريا أدركوا حقيقة مهمة وهي أن سوريا مستقرة تعني مصدرا للاستقرار والأمن لجميع المنطقة وأنه عندما تنعم سوريا بالسلام سيشعر الجميع في المنطقة بالأمان.
واعتبر أنه من أجل ذلك يجب على الجميع أن يتحد ويعمل جنبا إلى جنب لدعم جهود الشعب السوري في التعافي وبناء القدرات وأن هذا ما يتوقعه وينتظره الشعب السوري من العالمين العربي والإسلامي.
ورحب الرئيس التركي بالرسائل التي توجهها الإدارة الجديدة في سوريا بهذا الخصوص. (النهاية)

أ ع س / ر ج



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