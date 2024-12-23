الرئيس التركي: مستمرون بالعمليات العسكرية ضد الارهابيين في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
انقرة - 23 - 12 (كونا) -- أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين عزم بلاده على "مواصلة تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة ضد الإرهابيين في سوريا دون إلحاق أي ضرر بالمدنيين".
جاء ذلك في خطاب للرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
وقال إنه "لا يوجد أي مكان للتنظيمات الإرهابية في مستقبل سوريا والمنطقة وعلى تنظيم (بي كي كي) وأذرعه حل أنفسهم أو ستتم تصفيتهم".
وحول عدوان الاحتلال على سوريا قال أردوغان إنه "من الواضح أن الغاية الكامنة وراء العدوان الإسرائيلي المتزايد هي التعتيم على ثورة السوريين وخنق آمالهم".
وذكر أنه "عاجلا أم آجلا ستنسحب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في سوريا مستغلة الأوضاع وستكون مجبرة على ذلك".
وشدد على أن تركيا وقفت منذ اللحظة الأولى للأزمة السورية على الجانب الصحيح من التاريخ.
وكشف عن أن تركيا ستقدم الدعم اللازم إلى الشعب السوري الذي انتصر في حربه ضد النظام الظالم ليجعل هذا النصر والنجاح دائمين.
وأكد أن تركيا لن تحيد عن حماية سلامة أراضي سوريا ووحدتها تحت أي شرط كان.
على صعيد متصل أوضح أردوغان أن تركيا وقطر ستدعمان جهود سوريا في تضميد جراحها والوقوف على قدميها من جديد.
وأردف أنه "في 8 ديسمبر بدأ عهد جديد في سوريا مع سقوط دمشق وهروب الأسد وانهيار نظام البعث الذي استمر 61 عاما وإن الوضع الجديد الذي أفرزته الثورة السورية أعاد اهتمام وأنظار العالم كله نحو هذا البلد".
ورأى أنه "وبصفتنا جارة وشقيقة لسوريا نحن الدولة التي تفهم المرحلة الجديدة وتحللها وتقرأها بأفضل شكل ونحن في حالة حوار وثيق مع قائد الثورة السورية أحمد الشرع" مشيرا في هذا السياق إلى زيارة رئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن ووزير الخارجية هاكان فيدان إلى دمشق وتفعيل السفارة التركية هناك بسرعة.
وأعرب عن اعتقاده أن جيران سوريا أدركوا حقيقة مهمة وهي أن سوريا مستقرة تعني مصدرا للاستقرار والأمن لجميع المنطقة وأنه عندما تنعم سوريا بالسلام سيشعر الجميع في المنطقة بالأمان.
واعتبر أنه من أجل ذلك يجب على الجميع أن يتحد ويعمل جنبا إلى جنب لدعم جهود الشعب السوري في التعافي وبناء القدرات وأن هذا ما يتوقعه وينتظره الشعب السوري من العالمين العربي والإسلامي.
ورحب الرئيس التركي بالرسائل التي توجهها الإدارة الجديدة في سوريا بهذا الخصوص. (النهاية)
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