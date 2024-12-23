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مسؤول أممي: سلطات الاحتلال تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول للمحتاجين في غزة

12/23/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 12 (كونا) -- قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر اليوم الاثنين إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع العاملين الإنسانيين من الوصول بشكل هادف إلى المحتاجين في قطاع غزة مشيرا إلى أنه تم رفض أكثر من 100 طلب للوصول إلى شمال غزة منذ 6 أكتوبر الماضي.
وأضاف فليتشر في بيان صحفي عقب زيارته الأولى إلى الشرق الأوسط بصفته أيضا منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة أن غزة أصبحت حاليا "المكان الأخطر لتقديم الدعم الإنساني في عام شهد مقتل أكبر عدد مسجل من العاملين في المجال الإنساني".
وأوضح أنه نتيجة لذلك "أصبح من المستحيل تقريبا إيصال حتى جزء بسيط من المساعدات المطلوبة" على الرغم من الاحتياجات الإنسانية الهائلة.
وأشار المسؤول الأممي إلى انهيار حكم القانون في غزة بشكل واضح الآن إذ أصبح النهب المسلح للامدادات الإنسانية من قبل عصابات أمرا ممنهجا.
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت أول مجموعة من الأوامر المؤقتة في قضية تطبيق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة في قطاع غزة منذ ما يقرب من عام.
وذكر في هذا الصدد أن وتيرة العنف المستمرة "تعني أنه لا يوجد مكان آمن للمدنيين في غزة حيث تحولت المدارس والمستشفيات والبنية التحتية المدنية إلى أنقاض".
واعتبر فليتشر أن حصار شمال غزة الذي استمر لأكثر من شهرين "أثار شبح المجاعة" في حين أن جنوب القطاع مكتظ للغاية "ما يخلق ظروفا معيشية مروعة واحتياجات إنسانية أعظم مع حلول الشتاء".
وحذر وكيل الأمين العام من استمرار غارات الاحتلال الجوية على المناطق المكتظة بالسكان في جميع أنحاء غزة بما في ذلك المناطق التي أمرت قوات الاحتلال بالانتقال إليها ما تسبب في الدمار والنزوح والموت.
ونبه إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في العام الماضي أدت إلى تدمير البنية الأساسية مثل الطرق وشبكات المياه وخاصة في مخيمات اللاجئين.
ولفت فليتشر في المقابل إلى مواصلة الأمم المتحدة والمجتمع الإنساني محاولة البقاء وتقديم الخدمات في مواجهة هذه التحديات والصعوبات المتزايدة.
ودعا منسق الإغاثة الطارئة للأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى الدفاع عن القانون الإنساني الدولي والمطالبة بحماية جميع المدنيين وإطلاق سراح جميع الرهائن والدفاع عن عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وكسر دائرة العنف. (النهاية)

ع س ت / ف ا س



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