افتتاح المعرض المشترك للجمعيتين البحرينية والكويتية للفنون التشكيلية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
المنامة - 23 - 12 (كونا) -- شهد مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم الاثنين افتتاح المعرض المشترك لجمعية البحرين للفنون التشكيلية والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.
وتم الافتتاح بحضور رئيس المجلس الوطني للفنون والرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة ورئيس الجمعية الشيخة مروة بنت راشد آل خليفة ورئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول سلمان إضافة إلى عدد من الفنانين من البلدين الشقيقين.
ويشارك في المعرض 46 فنانا تشكيليا من البلدين ينتمون إلى مدارس
فنية متعددة ويعكسون تنوع المشهد الفني فيهما إذ يضم أعمالا مبتكرة من وسائط عديدة كالرسم والتصوير والنحت لإلقاء الضوء على العمق الثقافي والهوية التراثية لدول الخليج العربي.
كما تعكس هذه الأعمال أبعادا مختلفة من الحياة الخليجية بدءا من البيئة التي تشكل جزءا أساسيا من هوية المنطقة وصولا إلى الاحتفاء بالرموز الثقافية والتراث الثقافي غير المادي كالحرف والأزياء والعمارة.
ومن خلال استخدام تقنيات وأساليب فنية متنوعة يعبر الفنانون المشاركون عن ثراء الموروث الثقافي الخليجي بلمسات معاصرة الأمر الذي يعكس مزيجا متناغما من الأصالة والحداثة.
وإلى جانب ذلك يستضيف بمركز الفنون غدا الثلاثاء حوارا مفتوحا بعنوان (تشكل التجمعات الفنية في المنطقة) يشارك فيه الفنانون عبدالرسول سلمان رئيس ويوسف أحمد وعلي المحميد ويديره الفنان حسن الساري.
ويهدف المعرض المشترك الذي تنظمه جمعية البحرين للفنون التشكيلية إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل الثقافي بين مملكة البحرين ودولة الكويت في مجال الفنون التشكيلية ويأتي امتدادا للعلاقات الوثيقة والتاريخ الطويل من التواصل الثقافي بين البلدين الشقيقين كان آخرها مشاركة جمعية البحرين للفنون التشكيلية في معرض فني مشترك مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بدولة الكويت في فبراير 2024.
كما يسعى إلى خلق منصة تجمع بين الفنانين البحرينيين والكويتيين لعرض إبداعاتهم ومشاركة رؤاهم الفنية والمساهمة في التركيز على نقاط التلاقي والتنوع في المشهد الفني الخليجي بما يعزز من الفهم المتبادل ويدعم الحوار الثقافي والإبداعي.
ويستمر المعرض حتى 31 ديسمبر الجاري ويستقبل زواره من الساعة التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء. (النهاية)
خ ن ع / ر ج
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