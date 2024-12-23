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افتتاح المعرض المشترك للجمعيتين البحرينية والكويتية للفنون التشكيلية

12/23/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 23 - 12 (كونا) -- شهد مركز الفنون التابع لهيئة البحرين للثقافة والآثار اليوم الاثنين افتتاح المعرض المشترك لجمعية البحرين للفنون التشكيلية والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية.
وتم الافتتاح بحضور رئيس المجلس الوطني للفنون والرئيس الفخري لجمعية البحرين للفنون التشكيلية الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة ورئيس الجمعية الشيخة مروة بنت راشد آل خليفة ورئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية عبدالرسول سلمان إضافة إلى عدد من الفنانين من البلدين الشقيقين.
ويشارك في المعرض 46 فنانا تشكيليا من البلدين ينتمون إلى مدارس فنية متعددة ويعكسون تنوع المشهد الفني فيهما إذ يضم أعمالا مبتكرة من وسائط عديدة كالرسم والتصوير والنحت لإلقاء الضوء على العمق الثقافي والهوية التراثية لدول الخليج العربي.
كما تعكس هذه الأعمال أبعادا مختلفة من الحياة الخليجية بدءا من البيئة التي تشكل جزءا أساسيا من هوية المنطقة وصولا إلى الاحتفاء بالرموز الثقافية والتراث الثقافي غير المادي كالحرف والأزياء والعمارة.
ومن خلال استخدام تقنيات وأساليب فنية متنوعة يعبر الفنانون المشاركون عن ثراء الموروث الثقافي الخليجي بلمسات معاصرة الأمر الذي يعكس مزيجا متناغما من الأصالة والحداثة.
وإلى جانب ذلك يستضيف بمركز الفنون غدا الثلاثاء حوارا مفتوحا بعنوان (تشكل التجمعات الفنية في المنطقة) يشارك فيه الفنانون عبدالرسول سلمان رئيس ويوسف أحمد وعلي المحميد ويديره الفنان حسن الساري.
ويهدف المعرض المشترك الذي تنظمه جمعية البحرين للفنون التشكيلية إلى تعزيز أواصر التعاون والتبادل الثقافي بين مملكة البحرين ودولة الكويت في مجال الفنون التشكيلية ويأتي امتدادا للعلاقات الوثيقة والتاريخ الطويل من التواصل الثقافي بين البلدين الشقيقين كان آخرها مشاركة جمعية البحرين للفنون التشكيلية في معرض فني مشترك مع الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية بدولة الكويت في فبراير 2024.
كما يسعى إلى خلق منصة تجمع بين الفنانين البحرينيين والكويتيين لعرض إبداعاتهم ومشاركة رؤاهم الفنية والمساهمة في التركيز على نقاط التلاقي والتنوع في المشهد الفني الخليجي بما يعزز من الفهم المتبادل ويدعم الحوار الثقافي والإبداعي.
ويستمر المعرض حتى 31 ديسمبر الجاري ويستقبل زواره من الساعة التاسعة صباحا حتى الثامنة مساء. (النهاية)

خ ن ع / ر ج



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