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مكتب (أوتشا) يحذر من عواقب نقص الوقود في سوريا

12/23/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 23 - 12 (كونا) -- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين من نقص الوقود في سوريا ما يؤثر على الأنشطة الأساسية في أجزاء من البلاد.
وقال المكتب الأممي في آخر تحديث له أنه في محافظة حلب تعمل ستة مستشفيات عامة و60 مركزا للرعاية الصحية الأولية جزئيا فقط بسبب نقص الوقود والطاقة.
ونقل عن شركاء الأمم المتحدة القول إن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للجسور التي تربط دمشق بأجزاء رئيسية أخرى من البلاد يؤثر على سلسلة الخدمات اللوجستية.
وأفاد (أوتشا) بأن التدخلات التغذوية مستمرة في جميع أنحاء البلاد حيث إنه ومنذ الثاني من ديسمبر تم تحديد ما لا يقل عن 63 حالة هزال و18 حالة سوء تغذية بين الأطفال وتم إدخالهم للعلاج.
وأوضح أن الوضع في شمال شرق سوريا لا يزال صعبا بالنسبة إلى 40 ألف شخص يقيمون في 215 مركزا جماعيا للطوارئ.
ونبه إلى أن الوضع الأمني متقلب ويعرقل العمليات الإنسانية إلا أن الشركاء تمكنوا من توزيع مستلزمات الشتاء والبطانيات والملابس الشتوية.
ولفت مكتب (أوتشا) إلى أنه يواصل مع شركائه دعم الاستجابة حسبما تسمح به الظروف الأمنية على الرغم من التحديات. (النهاية)

ع س ت / ف ا س



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