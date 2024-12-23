مكتب (أوتشا) يحذر من عواقب نقص الوقود في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
نيويورك - 23 - 12 (كونا) -- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الاثنين من نقص الوقود في سوريا ما يؤثر على الأنشطة الأساسية في أجزاء من البلاد.
وقال المكتب الأممي في آخر تحديث له أنه في محافظة حلب تعمل ستة مستشفيات عامة و60 مركزا للرعاية الصحية الأولية جزئيا فقط بسبب نقص الوقود والطاقة.
ونقل عن شركاء الأمم المتحدة القول إن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للجسور التي تربط دمشق بأجزاء رئيسية أخرى من البلاد يؤثر على سلسلة الخدمات اللوجستية.
وأفاد (أوتشا) بأن التدخلات التغذوية مستمرة في جميع أنحاء البلاد حيث إنه ومنذ الثاني من ديسمبر تم تحديد ما لا يقل عن 63 حالة هزال و18 حالة سوء تغذية بين الأطفال وتم إدخالهم للعلاج.
وأوضح أن الوضع في شمال شرق سوريا لا يزال صعبا بالنسبة إلى 40 ألف شخص يقيمون في 215 مركزا جماعيا للطوارئ.
ونبه إلى أن الوضع الأمني متقلب ويعرقل العمليات الإنسانية إلا أن الشركاء تمكنوا من توزيع مستلزمات الشتاء والبطانيات والملابس الشتوية.
ولفت مكتب (أوتشا) إلى أنه يواصل مع شركائه دعم الاستجابة حسبما تسمح به الظروف الأمنية على الرغم من التحديات. (النهاية)
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