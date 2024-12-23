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وزير الخارجية الأردني يطلع نظراءه العرب ووزير الخارجية التركي على نتائج زيارته الى سوريا

12/23/2024 11:26:08 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 23 - 12 (كونا) -- أطلع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين عبر اتصالات هاتفية منفصلة نظراءه وزراء الخارجية العرب أعضاء اللجنة الوزارية العربية حول سوريا وأمين عام جامعة الدول العربية على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "إن الصفدي أكد لنظرائه العرب خلال الاتصالات أن المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وصريحة وعكست الحرص المشترك على التعاون في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية التي يمر بها الشعب السوري وصولا إلى إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها وسيادتها ويحميها من الفوضى ويخلصها من الإرهاب ويهيء ظروف العودة الطوعية للاجئين ويحفظ حقوق الشعب السوري بكل مكوناته".
ولفت إلى أن ذلك يتم عبر عملية سياسية سورية - سورية جامعة شاملة يتمثل فيها كل مكونات الشعب السوري.
وأشار البيان إلى أن الاتصالات جاءت في إطار عملية التنسيق والتشاور إزاء تطورات الأوضاع في سوريا وتكريسا لموقف عربي موحد في دعم الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة الانتقالية لمساعدته على بناء المستقبل الذي يلبي كل حقوقه وطموحاته.
وبحسب البيان فإن الصفدي اجرى اتصالات مع وزراء الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد والسعودية الأمير فيصل بن فرحان والعراق فؤاد حسين ولبنان عبدالله بوحبيب ومصر بدر عبدالعاطي فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وذكر البيان أن الصفدي وضع كذلك وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني رئيس الدورة الحالية للقمة العربية في اتصال هاتفي بصورة محادثاته في سوريا كما اتصل بنظيره التركي هاكان فيدان وبحث معه التطورات في سوريا ونتائج المحادثات التي أجرياها كل على حدة مع الشرع في سوريا. (النهاية)

ع م ن / ر ج



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