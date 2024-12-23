وزير الخارجية الأردني يطلع نظراءه العرب ووزير الخارجية التركي على نتائج زيارته الى سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عمان - 23 - 12 (كونا) -- أطلع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم الاثنين عبر اتصالات هاتفية منفصلة نظراءه وزراء الخارجية العرب أعضاء اللجنة الوزارية العربية حول سوريا وأمين عام جامعة
الدول العربية على المحادثات التي أجراها مع القائد العام للادارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان "إن الصفدي أكد لنظرائه العرب خلال الاتصالات أن المحادثات مع الشرع كانت إيجابية وصريحة وعكست الحرص المشترك على التعاون في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية التي يمر بها الشعب السوري وصولا إلى إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي وبما يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وأمنها واستقرارها وسيادتها ويحميها من الفوضى ويخلصها من الإرهاب ويهيء ظروف العودة الطوعية للاجئين ويحفظ حقوق الشعب السوري بكل مكوناته".
ولفت إلى أن ذلك يتم عبر عملية سياسية سورية - سورية جامعة شاملة يتمثل فيها كل مكونات الشعب السوري.
وأشار البيان إلى أن الاتصالات جاءت في إطار عملية التنسيق والتشاور إزاء تطورات الأوضاع في سوريا وتكريسا لموقف عربي موحد في دعم الشعب السوري الشقيق في هذه المرحلة الانتقالية لمساعدته على بناء المستقبل الذي يلبي كل حقوقه وطموحاته.
وبحسب البيان فإن الصفدي اجرى اتصالات مع وزراء الخارجية في قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن والإمارات الشيخ عبدالله بن زايد والسعودية الأمير فيصل بن فرحان والعراق فؤاد حسين ولبنان عبدالله بوحبيب ومصر بدر عبدالعاطي فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.
وذكر البيان أن الصفدي وضع كذلك وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني رئيس الدورة الحالية للقمة العربية في اتصال هاتفي بصورة محادثاته في سوريا كما اتصل بنظيره التركي هاكان فيدان وبحث معه التطورات في سوريا ونتائج المحادثات التي أجرياها كل على حدة مع الشرع في سوريا. (النهاية)
ع م ن / ر ج
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