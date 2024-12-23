موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
غزة - عشرات الفلسطينيين يسقطون بين شهيد ومصاب وآخرون يفقدون تحت الأنقاض إثر قصف
قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما ومدرسة تؤوي نازحين وعددا من المنازل والتجمعات السكنية في قطاع غزة.
غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن استشهاد وإصابة أكثر من 50 فلسطينيا نصفهم من الأطفال والنساء على إثر ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة "وحشية مروعة" في المخيم الجديد بمخيم (النصيرات) وسط قطاع غزة.
عدن - اليمن يعلن عن قتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء تعرض منزلهم لقذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي على منزلهم في الريف الغربي لمحافظة (تعز) جنوب غربي اليمن.
باريس - الرئاسة الفرنسية تعلن التشكيلة الجديدة للحكومة التي قام بتأليفها رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو وتتضمن عددا من رؤساء الوزراء السابقين في حين احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم كما ضمت اسماء جديدة من جميع التوجهات السياسية. (النهاية) ر ج
MENAFN23122024000071011013ID1109025824
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.