Tuesday, 24 December 2024 06:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

12/23/2024 11:26:07 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - عشرات الفلسطينيين يسقطون بين شهيد ومصاب وآخرون يفقدون تحت الأنقاض إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما ومدرسة تؤوي نازحين وعددا من المنازل والتجمعات السكنية في قطاع غزة.

غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن استشهاد وإصابة أكثر من 50 فلسطينيا نصفهم من الأطفال والنساء على إثر ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة "وحشية مروعة" في المخيم الجديد بمخيم (النصيرات) وسط قطاع غزة.

عدن - اليمن يعلن عن قتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء تعرض منزلهم لقذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي على منزلهم في الريف الغربي لمحافظة (تعز) جنوب غربي اليمن.

باريس - الرئاسة الفرنسية تعلن التشكيلة الجديدة للحكومة التي قام بتأليفها رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو وتتضمن عددا من رؤساء الوزراء السابقين في حين احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم كما ضمت اسماء جديدة من جميع التوجهات السياسية. (النهاية) ر ج

MENAFN23122024000071011013ID1109025824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث