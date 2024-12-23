موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - عشرات الفلسطينيين يسقطون بين شهيد ومصاب وآخرون يفقدون تحت الأنقاض إثر قوات الاحتلال الإسرائيلي خياما ومدرسة تؤوي نازحين وعددا من المنازل والتجمعات السكنية في قطاع غزة.

غزة - المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يعلن استشهاد وإصابة أكثر من 50 فلسطينيا نصفهم من الأطفال والنساء على إثر ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة "وحشية مروعة" في المخيم الجديد بمخيم (النصيرات) وسط قطاع غزة.

عدن - اليمن يعلن عن قتل طفل وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جراء تعرض منزلهم لقذيفة مدفعية أطلقتها ميليشيات الحوثي على منزلهم في الريف الغربي لمحافظة (تعز) جنوب غربي اليمن.

باريس - الرئاسة الفرنسية تعلن التشكيلة الجديدة للحكومة التي قام بتأليفها رئيس الوزراء الجديد فرانسوا بايرو وتتضمن عددا من رؤساء الوزراء السابقين في حين احتفظ عدد من الوزراء من الحكومة المنتهية ولايتها بمناصبهم كما ضمت اسماء جديدة من جميع التوجهات السياسية. (النهاية) ر ج