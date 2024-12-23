MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أصبحت‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬مركزًا‭ ‬حيويًا‭ ‬للابتكار‭ ‬وريادة‭ ‬الأعمال،‭ ‬وأسهمت‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬بيئة‭ ‬ديناميكية‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭. ‬وفي‭ ‬العقد‭ ‬الماضي،‭ ‬أدى‭ ‬قطاع‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المخاطر‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬هذا‭ ‬النمو،‭ ‬عبر‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬اللازم‭ ‬والتوجيه‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬للشركات‭ ‬الناشئة‭.‬

تمكنت‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬جمع‭ ‬1‭.‬3‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬عبر‭ ‬352‭ ‬صفقة،‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬9‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بانخفاض‭ ‬طفيف‭ ‬مقارنة‭ ‬بالفترة‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬مع‭ ‬ذلك،‭ ‬شهدت‭ ‬ثقة‭ ‬المستثمرين‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬ملحوظًا،‭ ‬حيث‭ ‬ارتفع‭ ‬عددهم‭ ‬بنسب‭ ‬34 % ‭ ‬ليصل‭ ‬إلى‭ ‬386‭ ‬مستثمرًا‭. ‬وقد‭ ‬تصدرت‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬السعودية‭ ‬المشهد‭ ‬الإقليمي،‭ ‬إذ‭ ‬استحوذت‭ ‬على‭ ‬39 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬التمويلات،‭ ‬حسب‭ (‬ MAGNiTT ‭).‬

في‭ ‬حين‭ ‬تؤدي‭ ‬شركات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المخاطر‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الدعم‭ ‬المالي،‭ ‬حيث‭ ‬تلتزم‭ ‬برعاية‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭. ‬حيث‭ ‬طورت‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬رؤية‭ ‬استراتيجية‭ ‬واضحة‭ ‬لاستكشاف‭ ‬القطاعات‭ ‬الواعدة‭ ‬مثل‭: ‬التكنولوجيا‭ ‬المالية،‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬الصحية،‭ ‬والتجارة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

كما‭ ‬يجذب‭ ‬المزيج‭ ‬الفريد‭ ‬من‭ ‬التنوع‭ ‬الثقافي،‭ ‬والتقدم‭ ‬التكنولوجي،‭ ‬والشريحة‭ ‬السكانية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬تدفقًا‭ ‬من‭ ‬المستثمرين‭ ‬الذين‭ ‬يسعون‭ ‬لاستثمار‭ ‬إمكانات‭ ‬المنطقة‭ ‬الواعدة‭.‬

تستعرض‭ ‬قائمة‭ ‬أقوى‭ ‬مستثمري‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬المخاطر‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬قادة‭ ‬شركات‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬الاستثماري‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطًا‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬مركزة‭ ‬على‭ ‬استراتيجياتهم،‭ ‬واستثماراتهم‭ ‬الرئيسية،‭ ‬وتأثيرهم‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬الشركات‭ ‬الناشئة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬30‭ ‬مشاركة،‭ ‬تتصدر‭ ‬السعودية‭ ‬القائمة‭ ‬بـ11‭ ‬مشاركة،‭ ‬تليها‭ ‬الإمارات‭ ‬بـ10‭ ‬مشاركات‭. ‬وتضم‭ ‬القائمة‭ ‬شركتين‭ ‬تتخذ‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬السعودية‭ ‬والإمارات‭ ‬مقرًا‭ ‬رئيسيًا‭ ‬لها،‭ ‬تليها‭ ‬مصر‭ ‬بواقع‭ ‬4‭ ‬شركات،‭ ‬والأردن‭ ‬بشركتين،‭ ‬والكويت‭ ‬بشركة‭ ‬واحدة‭.‬