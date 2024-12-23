أقوى مستثمري رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط لعام 2024

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أصبحت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مركزًا حيويًا للابتكار وريادة الأعمال، وأسهمت في تشكيل بيئة ديناميكية للشركات الناشئة. وفي العقد الماضي، أدى قطاع رأس المال المخاطر دورًا محوريًا في دعم هذا النمو، عبر توفير التمويل اللازم والتوجيه الاستراتيجي للشركات الناشئة.
تمكنت الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من جمع 1.3 مليار دولار عبر 352 صفقة، خلال أول 9 أشهر من عام 2024، بانخفاض طفيف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. مع ذلك، شهدت ثقة المستثمرين ارتفاعًا ملحوظًا، حيث ارتفع عددهم بنسب 34 % ليصل إلى 386 مستثمرًا. وقد تصدرت الشركات الناشئة السعودية المشهد الإقليمي، إذ استحوذت على 39 % من إجمالي التمويلات، حسب ( MAGNiTT ).
في حين تؤدي شركات رأس المال المخاطر الرائدة في المنطقة دورًا محوريًا يتجاوز الدعم المالي، حيث تلتزم برعاية الشركات الناشئة وتعزيز التنمية الاقتصادية. حيث طورت هذه الشركات رؤية استراتيجية واضحة لاستكشاف القطاعات الواعدة مثل: التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الصحية، والتجارة الإلكترونية، والطاقة المتجددة.
كما يجذب المزيج الفريد من التنوع الثقافي، والتقدم التكنولوجي، والشريحة السكانية الشابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تدفقًا من المستثمرين الذين يسعون لاستثمار إمكانات المنطقة الواعدة.
تستعرض قائمة أقوى مستثمري رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط لعام 2024، قادة شركات رأس المال الاستثماري الأكثر نشاطًا في المنطقة، مركزة على استراتيجياتهم، واستثماراتهم الرئيسية، وتأثيرهم في مجتمع الشركات الناشئة. ومن بين 30 مشاركة، تتصدر السعودية القائمة بـ11 مشاركة، تليها الإمارات بـ10 مشاركات. وتضم القائمة شركتين تتخذ كل منهما السعودية والإمارات مقرًا رئيسيًا لها، تليها مصر بواقع 4 شركات، والأردن بشركتين، والكويت بشركة واحدة.
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