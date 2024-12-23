إنجاز بارز نحو تحقيق مستقبل خال من الدخانفيليب موريس إنترناشيونال تحتفي بعقد من الزمن على إطلاق جهاز IQOS

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
احتفلت شركة فيليب موريس إنترناشيونال (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز:( PM - NYSE ، بالذكرى السنوية العاشرة على إطلاق منتجها الرائد جهاز IQOS الخالي من الدخان. وشكّل إصدار هذا المنتج المبتكر خطوة رئيسية نحو تحقيق التزام الشركة بمستقبل خالٍ من الدخان.
في اليابان، أولى الأسواق التي شهدت إطلاق IQOS خلال عام 2014، أظهرت بيانات الصحة العامة الصادرة حديثا عن المسح الوطني للصحة والتغذية ( NHNS ) وهو مسح صحي سنوي يتم إجراؤه على مستوى البلاد منذ عام 1948 من خلال وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، انخفاضًا بنسبة 46 % في معدل تدخين السجائر منذ عام 2014، حيث انخفض من 19.6 % بين البالغين إلى 10.6 % في عام 2022.
يتناغم هذا الانخفاض مع الاستخدام الواسع لمنتجات التبغ المسخن من قبل ملايين المدخنين البالغين في اليابان. منذ إطلاق هذه المنتجات، لا تزال اليابان تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد مستخدمي منتجات التبغ المسخن، ولم يرتفع معدل التدخين حتى الآن. لم يقتصر تقديم منتجات التبغ المسخن في اليابان على انخفاض معدل استخدام التبغ بشكل عام، بل ساعد العديد من المدخنين البالغين على الانتقال من السجائر إلى بدائل أقل ضررًا، ما أدى إلى تقليص عدد البالغين المدخنين للسجائر.
حالياً وبعد عقد من إطلاقه في اليابان، يحقق IQOS أكثر من 10 مليارات دولار من الإيرادات الصافية السنوية لشركة فيليب موريس إنترناشيونال، ويتوافر المنتج في أكثر من 70 سوقا حول العالم، كما يستخدمه 30.8 مليون بالغ.
وقال ياتشيك أولتشاك الرئيس التنفيذي لشركة فيليب موريس انترناشونال: «مع ظهور IQOS ، أطلقنا رؤية شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان، ما شكّل فرصة لحل مشكلة التدخين. يوماً بعد يوم، يثبت IQOS قدرته على تحقيق النجاح، ويبدو ذلك واضحاً من خلال حوالي 22 مليون بالغ حول العالم الذين انتقلوا كلياً الى استخدام IQOS وتوقفوا عن استخدام المنتجات التي تحرق التبغ. إنه المنتج الرائد عالميًا في مجال المنتجات الخالية من الدخان، ونحن ملتزمون بمواصلة قيادة الطريق نحو مستقبل حيث تحلّ البدائل الأفضل تمامًا مكان السجائر، مع التزامنا بأن نصبح شركة خالية من الدخان بصورة رئيسية بحلول عام 2030. اليوم، يعمل في فيليب موريس انترناشونال أكثر من 80 , 000 شخص، وأود الاحتفال بهذه المناسبة عبر التوجه بالشكر لهم ولمن سبقهم، وجميع من جعلوا هذا التحول ممكنًا».
مع تحول شركة فيليب موريس انترناشونال إلى شركة رائدة تقود القطاع عبر توظيف العلوم والتكنولوجيا، شكلت المنتجات الخالية من الدخان نسبة 38 % من إيرادات الشركة الصافية في الربع الثالث من عام 2024، بعد أن كان يقارب 0 % في عام 2014.
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