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إنجاز بارز نحو تحقيق مستقبل خال من الدخانفيليب موريس إنترناشيونال تحتفي بعقد من الزمن على إطلاق جهاز IQOS

12/23/2024 11:25:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

احتفلت‭ ‬شركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬إنترناشيونال‭ (‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬نيويورك‭ ‬تحت‭ ‬الرمز‭:(‬ PM ‭-‬ NYSE ‭ ‬،‭ ‬بالذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬العاشرة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬منتجها‭ ‬الرائد‭ ‬جهاز‭ ‬ IQOS ‭ ‬الخالي‭ ‬من‭ ‬الدخان‭. ‬وشكّل‭ ‬إصدار‭ ‬هذا‭ ‬المنتج‭ ‬المبتكر‭ ‬خطوة‭ ‬رئيسية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬التزام‭ ‬الشركة‭ ‬بمستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الدخان‭.‬

في‭ ‬اليابان،‭ ‬أولى‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬إطلاق‭ ‬ IQOS ‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬أظهرت‭ ‬بيانات‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬الصادرة‭ ‬حديثا‭ ‬عن‭ ‬المسح‭ ‬الوطني‭ ‬للصحة‭ ‬والتغذية‭ (‬ NHNS ‭) ‬وهو‭ ‬مسح‭ ‬صحي‭ ‬سنوي‭ ‬يتم‭ ‬إجراؤه‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1948‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬والعمل‭ ‬والرفاهية‭ ‬اليابانية،‭ ‬انخفاضًا‭ ‬بنسبة‭ ‬46 % ‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬تدخين‭ ‬السجائر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2014،‭ ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬من‭ ‬19‭.‬6 % ‭ ‬بين‭ ‬البالغين‭ ‬إلى‭ ‬10.6 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭.‬

يتناغم‭ ‬هذا‭ ‬الانخفاض‭ ‬مع‭ ‬الاستخدام‭ ‬الواسع‭ ‬لمنتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المسخن‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ملايين‭ ‬المدخنين‭ ‬البالغين‭ ‬في‭ ‬اليابان‭. ‬منذ‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المنتجات،‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬اليابان‭ ‬تحتل‭ ‬المرتبة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬عدد‭ ‬مستخدمي‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المسخن،‭ ‬ولم‭ ‬يرتفع‭ ‬معدل‭ ‬التدخين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬لم‭ ‬يقتصر‭ ‬تقديم‭ ‬منتجات‭ ‬التبغ‭ ‬المسخن‭ ‬في‭ ‬اليابان‭ ‬على‭ ‬انخفاض‭ ‬معدل‭ ‬استخدام‭ ‬التبغ‭ ‬بشكل‭ ‬عام،‭ ‬بل‭ ‬ساعد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬البالغين‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬السجائر‭ ‬إلى‭ ‬بدائل‭ ‬أقل‭ ‬ضررًا،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬عدد‭ ‬البالغين‭ ‬المدخنين‭ ‬للسجائر‭.‬

حالياً‭ ‬وبعد‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬إطلاقه‭ ‬في‭ ‬اليابان،‭ ‬يحقق‭ ‬ IQOS أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الإيرادات‭ ‬الصافية‭ ‬السنوية‭ ‬لشركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬إنترناشيونال،‭ ‬ويتوافر‭ ‬المنتج‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬سوقا‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬كما‭ ‬يستخدمه‭ ‬30‭.‬8‭ ‬مليون‭ ‬بالغ‭.‬

وقال‭ ‬ياتشيك‭ ‬أولتشاك‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬انترناشونال‭: ‬‮«‬مع‭ ‬ظهور‭ ‬ IQOS ،‭ ‬أطلقنا‭ ‬رؤية‭ ‬شركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬إنترناشيونال‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان،‭ ‬ما‭ ‬شكّل‭ ‬فرصة‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬التدخين‭. ‬يوماً‭ ‬بعد‭ ‬يوم،‭ ‬يثبت‭ ‬ IQOS ‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النجاح،‭ ‬ويبدو‭ ‬ذلك‭ ‬واضحاً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حوالي‭ ‬22‭ ‬مليون‭ ‬بالغ‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬الذين‭ ‬انتقلوا‭ ‬كلياً‭ ‬الى‭ ‬استخدام‭ ‬ IQOS ‭ ‬وتوقفوا‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تحرق‭ ‬التبغ‭. ‬إنه‭ ‬المنتج‭ ‬الرائد‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المنتجات‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان،‭ ‬ونحن‭ ‬ملتزمون‭ ‬بمواصلة‭ ‬قيادة‭ ‬الطريق‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬حيث‭ ‬تحلّ‭ ‬البدائل‭ ‬الأفضل‭ ‬تمامًا‭ ‬مكان‭ ‬السجائر،‭ ‬مع‭ ‬التزامنا‭ ‬بأن‭ ‬نصبح‭ ‬شركة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬بصورة‭ ‬رئيسية‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2030‭. ‬اليوم،‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬انترناشونال‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80 , 000‭ ‬شخص،‭ ‬وأود‭ ‬الاحتفال‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬عبر‭ ‬التوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬لهم‭ ‬ولمن‭ ‬سبقهم،‭ ‬وجميع‭ ‬من‭ ‬جعلوا‭ ‬هذا‭ ‬التحول‭ ‬ممكنًا‮»‬‭.‬

مع‭ ‬تحول‭ ‬شركة‭ ‬فيليب‭ ‬موريس‭ ‬انترناشونال‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬رائدة‭ ‬تقود‭ ‬القطاع‭ ‬عبر‭ ‬توظيف‭ ‬العلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬شكلت‭ ‬المنتجات‭ ‬الخالية‭ ‬من‭ ‬الدخان‭ ‬نسبة‭ ‬38 % ‭ ‬من‭ ‬إيرادات‭ ‬الشركة‭ ‬الصافية‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬يقارب‭ ‬0 % ‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2014‭.‬

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