عبر 6 منصات ترويجية في مختلف أنحاء المملكة.. خليجي بنك يطلق حملة حساب الوافر الترويجية الكبرى

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن خليجي بنك، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في مملكة البحرين، مؤخرًا حملة ترويجية جديدة للمودعين في حساب الوافر الترويجية الكبرى لشهر ديسمبر والتي تمنحهم الفرصة للفوز بجوائز نقدية فورية تصل قيمتها إلى 1 , 000 دينار بحريني، وذلك في فروعه وعبر منصات خاصة بالبنك في سوق البراحة بديار المحرق ومجمع الليوان في منطقة الهملة في الفترة بين 22 – 30 ديسمبر 2024م. وهذه المبادرة هي الأولى من نوعها التي يطلقها بنك في مملكة البحرين بتدشين 6 منصات ترويجية في مختلف أنحاء المملكة في وقت واحد.
وتأتي الحملة الترويجية لإتاحة المزيد من الفرص للعملاء للاستثمار في حساب «الوافر» خلال شهر ديسمبر والذي يتميز بخمس جوائز كبرى تصل قيمتها الإجمالية الى أكثر من 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى جوائز فورية في جميع المنصات الترويجية والتي تصل قيمتها إلى 1 , 000 دينار بحريني.
تسعى هذه الحملة إلى تعزيز ثقافة الادخار بين العملاء، إذ ان المشاركة فيها ليست مجرد فرصة للفوز بل تعكس التزام البنك بتوفير بيئة مصرفية محفزة للمودعين، يكون لها أثر كبير على استقرارهم المالي وتحقيق طموحاتهم. ومن خلال تنظيم الفعاليات الترويجية، يهدف خليجي إلى تأكيد أهمية حساب «الوافر» كوسيلة ادخار وخيار استثماري يساعد العملاء على تحقيق طموحاتهم بسهولة ويسر وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغرّاء.
وفي هذا السياق، أعربت أميرة أحمد العباسي، مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في خليجي بنك، عن سعادتها بإطلاق هذه المبادرة، مؤكدةً أن هذه الحملة تمثل فرصة للتفاعل الإيجابي مع العملاء وتعزيز شراكتهم مع البنك، منوهةً في الوقت ذاته بحرص خليجي بنك بأن يكون دائمًا قريبًا من عملائه وهو ما ينعكس جليًا في هذه الحملة من خلال إطلاق 6 منصات ترويجية في مناطق مُختلفة في المملكة.
وأضافت: «ندعو الجميع إلى المشاركة في حملة حساب الوافر الترويجية الكبرى لشهر ديسمبر، عبر الإيداع في حساب «الوافر» للحصول على فرصة الفوز بجوائز نقدية فورية تتراوح بين 50 دينارا بحرينيا وتصل إلى 1 , 000 دينار بحريني. كما سيحصل العملاء على فرص أكبر للفوز في السحب على الجوائز الكبرى خلال العام الحالي، والجدير بالذكر أن جوائز شهر ديسمبر عبارة عن 5 جوائز كبرى، تشمل جائزة بقيمة مليون دولار لفائز واحد، و4 جوائز بقيمة 250 ألف دولار لكل فائز. نتطلع للترحيب بكم في فروعنا الموجودة في مرفأ البحرين المالي، وسند، ومجمع وادي السيل، ومجمع اللولو-الحد، بالإضافة إلى منصاتنا في سوق البراحة ومجمع الليوان خلال الفترة من 22 إلى 30 ديسمبر».
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