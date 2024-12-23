عبر 6 منصات ترويجية في مختلف أنحاء المملكة.. خليجي بنك يطلق حملة حساب الوافر الترويجية الكبرى

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬أحد‭ ‬البنوك‭ ‬الإسلامية‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬حملة‭ ‬ترويجية‭ ‬جديدة‭ ‬للمودعين‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬الوافر‭ ‬الترويجية‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬والتي‭ ‬تمنحهم‭ ‬الفرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬فورية‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬فروعه‭ ‬وعبر‭ ‬منصات‭ ‬خاصة‭ ‬بالبنك‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬بديار‭ ‬المحرق‭ ‬ومجمع‭ ‬الليوان‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الهملة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬22‭ ‬ – ‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024م‭. ‬وهذه‭ ‬المبادرة‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬بنك‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتدشين‭ ‬6‭ ‬منصات‭ ‬ترويجية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬واحد‭.‬

وتأتي‭ ‬الحملة‭ ‬الترويجية‭ ‬لإتاحة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬للعملاء‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬والذي‭ ‬يتميز‭ ‬بخمس‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬جوائز‭ ‬فورية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المنصات‭ ‬الترويجية‭ ‬والتي‭ ‬تصل‭ ‬قيمتها‭ ‬إلى‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭.‬

تسعى‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الادخار‭ ‬بين‭ ‬العملاء،‭ ‬إذ‭ ‬ان‭ ‬المشاركة‭ ‬فيها‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬فرصة‭ ‬للفوز‭ ‬بل‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬البنك‭ ‬بتوفير‭ ‬بيئة‭ ‬مصرفية‭ ‬محفزة‭ ‬للمودعين،‭ ‬يكون‭ ‬لها‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬استقرارهم‭ ‬المالي‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الترويجية،‭ ‬يهدف‭ ‬خليجي‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬كوسيلة‭ ‬ادخار‭ ‬وخيار‭ ‬استثماري‭ ‬يساعد‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الغرّاء‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬أعربت‭ ‬أميرة‭ ‬أحمد‭ ‬العباسي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬خليجي‭ ‬بنك،‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بإطلاق‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬للتفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬العملاء‭ ‬وتعزيز‭ ‬شراكتهم‭ ‬مع‭ ‬البنك،‭ ‬منوهةً‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بحرص‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬دائمًا‭ ‬قريبًا‭ ‬من‭ ‬عملائه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينعكس‭ ‬جليًا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إطلاق‭ ‬6‭ ‬منصات‭ ‬ترويجية‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مُختلفة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬ندعو‭ ‬الجميع‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬حساب‭ ‬الوافر‭ ‬الترويجية‭ ‬الكبرى‭ ‬لشهر‭ ‬ديسمبر،‭ ‬عبر‭ ‬الإيداع‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬الوافر‮»‬‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬بجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬فورية‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وتصل‭ ‬إلى‭ ‬1 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬كما‭ ‬سيحصل‭ ‬العملاء‭ ‬على‭ ‬فرص‭ ‬أكبر‭ ‬للفوز‭ ‬في‭ ‬السحب‭ ‬على‭ ‬الجوائز‭ ‬الكبرى‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي،‭ ‬والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬جوائز‭ ‬شهر‭ ‬ديسمبر‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى،‭ ‬تشمل‭ ‬جائزة‭ ‬بقيمة‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لفائز‭ ‬واحد،‭ ‬و4‭ ‬جوائز‭ ‬بقيمة‭ ‬250‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬فائز‭. ‬نتطلع‭ ‬للترحيب‭ ‬بكم‭ ‬في‭ ‬فروعنا‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي،‭ ‬وسند،‭ ‬ومجمع‭ ‬وادي‭ ‬السيل،‭ ‬ومجمع‭ ‬اللولو‭-‬الحد،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬منصاتنا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬البراحة‭ ‬ومجمع‭ ‬الليوان‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‮»‬‭.‬