Beyon تجدد شراكتها مع شركة إريكسون لتعزيز ممارسات الاستدامة والاقتصاد الدائري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة Beyon تجديد مذكرة التفاهم المتعلقة بالاستدامة مع شركة إريكسون، المدرجة في بورصة نازداك (رمز التداول: ERIC )، وذلك بهدف توسعة المبادرات المشتركة في مجال الاستدامة وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري. وتركز هذه الجهود على بناء شبكات موفرة للطاقة في مملكة البحرين.
وتم توقيع تجديد مذكرة التفاهم من قبل الشيخ بدر بن راشد آل خليفة الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في شركة Beyon ، ونيكولاس بليكسيل نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون
الشرق الأوسط وإفريقيا.
كما تم إعلان النتائج الإيجابية للاتفاقية السابقة في مجال الاستدامة، التي وُقعت في أوائل عام 2024، التي تهدف إلى دعم جهود كلتا الشركتين نحو بناء مستقبل خالٍ من الانبعاثات وتحقيق الحياد الصفري، بالإضافة إلى إدارة النفايات الإلكترونية والكهربائية ( WEEE ). ومن أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام هو إطلاق برنامج « Product Take - Back »، أحد أبرز مبادرات شركة إريكسون، الذي يعالج قضية النفايات الإلكترونية التي أصبحت غير قابلة للاستخدام، من خلال إعادة تدويرها أو التخلص منها بشكل سليم.
وبالإضافة إلى ذلك أسفرت مذكرة التفاهم عن خفض استهلاك الطاقة بنسبة 30 % على شبكة بتلكو، وذلك من خلال حلول شبكة النفاذ الراديوي للجيل الخامس (5 G ) من إريكسون. كما يركز التعاون أيضًا على تبادل المعرفة، حيث تم عقد جلسات شهرية تضم خبراء عالميين لمناقشة العمل المناخي والاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى الجهود المشتركة اللازمة لتحقيق أهداف الحياد الصفري.
وفي تعليقه على تجديد مذكرة التفاهم قال الشيخ بدر بن راشد آل خليفة الرئيس التنفيذي للاتصال والاستدامة في شركة Beyon : «إن شراكتنا مع إريكسون تعكس مدى التزام شركة Beyon بأهدافها في الاستدامة والبرامج البيئية التي تتماشى مع رؤية مملكة البحرين للحياد الصفري. ولقد اثبتت هذه الشراكة فعاليتها في تسخير التقنيات المبتكرة وتطبيق مبدأ الاقتصاد الدائري في تحقيق نتائج ملحوظة في تقليل مستوى استهلاك الطاقة ومن ثم تقليل البصمة البيئية للشركة».
من جانبه، قال نيكولاس بليكسيل نائب الرئيس ورئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون
الشرق الأوسط وإفريقيا: «تظهر نتائج تعاوننا مع Beyon الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا في تحقيق أهداف الاستدامة. نجحنا من خلال الاستفادة من خبراتنا وتقنياتنا في تحقيق توفير ملحوظ في معدل استهلاك الطاقة، ودعم جهود شركة Beyon في مسيرتها نحو تحقيق الحياد الصفري».
الجدير بالذكر أن شركة إريكسون وشركة Beyon قد أسستا شراكة طويلة الأمد عبر شركة الاتصالات التابعة لها «بتلكو». ويعد هذا التعاون في مجال الاستدامة خطوة أخرى بارزة في جهودهما المستمرة لتعزيز كفاءة الشبكة وتحسين الأداء البيئي في جميع عمليات شركة Beyon .
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