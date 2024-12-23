Beyon تجدد شراكتها مع شركة إريكسون لتعزيز ممارسات الاستدامة والاقتصاد الدائري

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬تجديد‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إريكسون،‭ ‬المدرجة‭ ‬في‭ ‬بورصة‭ ‬نازداك‭ (‬رمز‭ ‬التداول‭: ‬ ERIC ‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬توسعة‭ ‬المبادرات‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬وتعزيز‭ ‬ممارسات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭. ‬وتركز‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬شبكات‭ ‬موفرة‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وتم‭ ‬توقيع‭ ‬تجديد‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الشيخ‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬شركة Beyon ‭ ‬،‭ ‬ونيكولاس‭ ‬بليكسيل‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ورئيس‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬إريكسون

الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬للاتفاقية‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة،‭ ‬التي‭ ‬وُقعت‭ ‬في‭ ‬أوائل‭ ‬عام‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬كلتا‭ ‬الشركتين‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬مستقبل‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬الانبعاثات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والكهربائية‭ (‬ WEEE ‭). ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬الإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تحقيقها‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬هو‭ ‬إطلاق‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬ Product ‭ ‬ Take ‭-‬ Back ‮»‬،‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬مبادرات‭ ‬شركة‭ ‬إريكسون،‭ ‬الذي‭ ‬يعالج‭ ‬قضية‭ ‬النفايات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬التي‭ ‬أصبحت‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للاستخدام،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعادة‭ ‬تدويرها‭ ‬أو‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭ ‬بشكل‭ ‬سليم‭.‬

وبالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أسفرت‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬عن‭ ‬خفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬بنسبة‭ ‬30 % ‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬بتلكو،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حلول‭ ‬شبكة‭ ‬النفاذ‭ ‬الراديوي‭ ‬للجيل‭ ‬الخامس‭ (‬5 G ‭) ‬من‭ ‬إريكسون‭. ‬كما‭ ‬يركز‭ ‬التعاون‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬المعرفة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬عقد‭ ‬جلسات‭ ‬شهرية‭ ‬تضم‭ ‬خبراء‭ ‬عالميين‭ ‬لمناقشة‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الدائري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬المشتركة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬تجديد‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬قال‭ ‬الشيخ‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصال‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭: ‬‮«‬إن‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬إريكسون‭ ‬تعكس‭ ‬مدى‭ ‬التزام‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬بأهدافها‭ ‬في‭ ‬الاستدامة‭ ‬والبرامج‭ ‬البيئية‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للحياد‭ ‬الصفري‭. ‬ولقد‭ ‬اثبتت‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬فعاليتها‭ ‬في‭ ‬تسخير‭ ‬التقنيات‭ ‬المبتكرة‭ ‬وتطبيق‭ ‬مبدأ‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الدائري‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬ملحوظة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬مستوى‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تقليل‭ ‬البصمة‭ ‬البيئية‭ ‬للشركة‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬نيكولاس‭ ‬بليكسيل‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬ورئيس‭ ‬منطقة‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬إريكسون

الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وإفريقيا‭: ‬‮«‬تظهر‭ ‬نتائج‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬ Beyon ‭ ‬الدور‭ ‬الحيوي‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الاستدامة‭. ‬نجحنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خبراتنا‭ ‬وتقنياتنا‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬توفير‭ ‬ملحوظ‭ ‬في‭ ‬معدل‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة،‭ ‬ودعم‭ ‬جهود‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬في‭ ‬مسيرتها‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬شركة‭ ‬إريكسون‭ ‬وشركة‭ ‬ Beyon ‭ ‬قد‭ ‬أسستا‭ ‬شراكة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬الاتصالات‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬‮«‬بتلكو‮»‬‭. ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬خطوة‭ ‬أخرى‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬جهودهما‭ ‬المستمرة‭ ‬لتعزيز‭ ‬كفاءة‭ ‬الشبكة‭ ‬وتحسين‭ ‬الأداء‭ ‬البيئي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬عمليات‭ ‬شركة‭ ‬ Beyon ‭. ‬