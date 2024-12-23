بنك البحرين والكويت يواصل دعمه لبرنامج ولي العهد للمنح الدراسية العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬بديوان‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لبرنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية‭ ‬دور‭ ‬البرنامج‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬وتطوير‭ ‬مسارهم‭ ‬التعليمي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬فرص‭ ‬تعليمية‭ ‬نوعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬جيل‭ ‬متميز‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬قيادة‭ ‬المستقبل،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬البرنامج‭ ‬من‭ ‬متابعةٍ‭ ‬واهتمام‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬لدى‭ ‬تسلمه‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مواصلة‭ ‬المجموعة‭ ‬دورها‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بالاهتمام‭ ‬بالطاقات‭ ‬الشبابية،‭ ‬ودعمها‭ ‬لبرنامج‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬للمنح‭ ‬الدراسية‭ ‬العالمية‭ ‬كراعٍ‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬البلاتينية‭.‬

وأشاد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بدور‭ ‬الجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للبرنامج‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مخرجات‭ ‬البرنامج‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المنشودة،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬لأبناء‭ ‬الوطن‭ ‬من‭ ‬الطلبة‭ ‬المتفوقين‭ ‬وإعدادهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عالمي‭ ‬لمتطلبات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ليصبحوا‭ ‬شركاء‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬والبناء‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬السيد‭ ‬ياسر‭ ‬الشريفي‭: ‬‮«‬نشيد‭ ‬برعاية‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬وحرصه‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬البرامج‭ ‬التعليمية‭ ‬والتدريبية‭ ‬بالمملكة،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬قدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬التعليم‭ ‬ومازال‭ ‬محط‭ ‬اهتمام‭ ‬بالغ‭ ‬وأولوية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت،‭ ‬ونحن‭ ‬فخورون‭ ‬بمواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرات‭ ‬المتميزة‮»‬‭.‬