انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وأجواء مغبرة نهاية الأسبوع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات الحالة الجوية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.



الثلاثاء والأربعاء، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع احتمال ضعيف صباح الثلاثاء لهطول زخات خفيفة من المطر شمالًا.



خلال الليل، تكون الأجواء باردة عمومًا، مع احتمالية تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول في ساعات الصباح الباكر.



وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة يوم الثلاثاء، تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة يوم الأربعاء.



وحذّرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب، واحتمال تشكّل الصقيع في المرتفعات الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول صباح الثلاثاء، وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية عصر الأربعاء.



أما يوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة شمال المملكة. الأجواء تكون مغبرة أحيانًا، خاصة في المساء.



وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وحذّرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية مساءً بسبب الغبار، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.



أما يوم الجمعة، تستمر درجات الحرارة بالانخفاض، ويكون الطقس مغبرًا وباردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال وشرق المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر شرقًا.



الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.



وحذّرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، مع احتمال انعدامها أحيانًا في مناطق البادية.