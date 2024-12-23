انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وأجواء مغبرة نهاية الأسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-نشرت إدارة الأرصاد الجوية تحديثات الحالة الجوية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.
الثلاثاء والأربعاء، يكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع احتمال ضعيف صباح الثلاثاء لهطول زخات خفيفة من المطر شمالًا.
خلال الليل، تكون الأجواء باردة عمومًا، مع احتمالية تشكّل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول في ساعات الصباح الباكر.
وتكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة يوم الثلاثاء، تتحول إلى جنوبية غربية معتدلة يوم الأربعاء.
وحذّرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية صباحًا بسبب الضباب، واحتمال تشكّل الصقيع في المرتفعات الجنوبية وأجزاء من البادية والسهول صباح الثلاثاء، وتدني مدى الرؤية بسبب الغبار في مناطق البادية عصر الأربعاء.
أما يوم الخميس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، ويكون الطقس باردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة شمال المملكة. الأجواء تكون مغبرة أحيانًا، خاصة في المساء.
وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وحذّرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية مساءً بسبب الغبار، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.
أما يوم الجمعة، تستمر درجات الحرارة بالانخفاض، ويكون الطقس مغبرًا وباردًا نسبيًا في أغلب المناطق ولطيفًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. تظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة، خاصة في شمال وشرق المملكة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر شرقًا.
الرياح: جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.
وحذّرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، مع احتمال انعدامها أحيانًا في مناطق البادية.
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