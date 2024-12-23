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فـتـح بـاب الـتقديم للمنح الدراسية في مدارس التربية الخاصة بالكويت للعام الدراسي المقبل

12/23/2024 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬التقديم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬المنح‭ ‬الدراسية‭ ‬المخصصة‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬من‭ ‬فئتي‭ ‬الإعاقة‭ ‬الذهنية‭ ‬البسيطة‭ ‬والإعاقة‭ ‬السمعية،‭ ‬للدراسة‭ ‬في‭ ‬مدارس‭ ‬التربية‭ ‬الخاصة‭ ‬بدولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬للعام‭ ‬الدراسي‭ ‬المقبل‭ ‬2024‭-‬2025‭. ‬وأفادت‭ ‬الوزارة‭ ‬بأن‭ ‬هذه‭ ‬المنح‭ ‬تستهدف‭ ‬طلبة‭ ‬المدارس‭ ‬الذين‭ ‬تتراوح‭ ‬أعمارهم‭ ‬بين‭ ‬13‭ ‬و17‭ ‬سنة،‭ ‬ممن‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬المرحلتين‭ ‬الابتدائية‭ ‬والإعدادية،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نسبة‭ ‬ذكائهم‭ ‬بين‭ ‬50‭% ‬و70‭%. ‬ويمكن‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬شروط‭ ‬القبول‭ ‬والمستندات‭ ‬المطلوبة‭ ‬عبر‭ ‬موقع‭ ‬الوزارة‭ ‬الإلكتروني ‭ ‬ (). وسيكون‭ ‬تسلم‭ ‬الطلبات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الاحتياجات‭ ‬التعليمية‭ ‬الخاصة‭ ‬مبنى ‭ ‬ (C15) ‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى،‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬24 29‭ ‬ديسمبر‭ ‬2024م،‭ ‬خلال‭ ‬أوقات‭ ‬الدوام‭ ‬الرسمي‭. ‬ولمزيد‭ ‬من‭ ‬الاستفسار‭ ‬يمكن‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقمين‭ ‬الآتيين‭: (‬17873206‭ ‬ ‭ ‬17875170‭).‬

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