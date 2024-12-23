فـتـح بـاب الـتقديم للمنح الدراسية في مدارس التربية الخاصة بالكويت للعام الدراسي المقبل
التاريخ
12/23/2024 7:16:31 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب التقديم للحصول على المنح الدراسية المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة من فئتي الإعاقة الذهنية البسيطة والإعاقة السمعية، للدراسة في مدارس التربية الخاصة بدولة الكويت الشقيقة، للعام الدراسي المقبل 2024-2025. وأفادت الوزارة بأن هذه المنح تستهدف طلبة المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، ممن هم في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، على أن تكون نسبة ذكائهم بين 50% و70%. ويمكن الاطلاع على كافة شروط القبول والمستندات المطلوبة عبر موقع الوزارة الإلكتروني (). وسيكون تسلم الطلبات في مركز الاحتياجات التعليمية الخاصة مبنى (C15) بمقر وزارة التربية والتعليم بمدينة عيسى، في الفترة 24 – 29 ديسمبر 2024م، خلال أوقات الدوام الرسمي. ولمزيد من الاستفسار يمكن الاتصال على الرقمين الآتيين: (17873206 – 17875170).
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