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خلال اجتماع مجلس المحرق البلدي:استخدام طرق معتمدة عالميا وآمنة لمكافحة البعوض

12/23/2024 7:16:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬أمل‭ ‬الحامد

أكد‭ ‬ممثلو‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬استخدام‭ ‬طرق‭ ‬معتمدة‭ ‬عالميا‭ ‬وآمنة‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬تزايد‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬عالمية‭ ‬لأسباب‭ ‬منها‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬وارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه،‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬المحرق‭ ‬البلدي‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬برئاسة‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬النعار‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬وحضور‭ ‬المهندس‭ ‬خالد‭ ‬القلاف‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬بلدية‭ ‬المحرق،‭ ‬وتم‭ ‬تقديم‭ ‬توضيحات‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬الوزارة‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬الى‭ ‬الانتشار‭ ‬حاليّاً‭.‬

وأوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬العوضي،‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬العامة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬خلال‭ ‬الجلسة‭ ‬أن‭ ‬مشكلة‭ ‬تزايد‭ ‬البعوض‭ ‬هي‭ ‬عالمية،‭ ‬عازياً‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أسباب‭ ‬مختلفة‭ ‬منها‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬وارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬محلية‭ ‬فقط‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأساليب‭ ‬والطرق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬اتخاذها‭ ‬لردع‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الأساليب‭ ‬توعية‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظات‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬العملية‭ ‬لمشكلة‭ ‬تزايد‭ ‬البعوض‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭.‬

وحول‭ ‬عدد‭ ‬العمال‭ ‬لمكافحة‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض،‭ ‬أوضح‭ ‬د‭. ‬العوضي‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مكافحة‭ ‬البعوض،‭ ‬حيث‭ ‬تمت‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الزيارات‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأعوام‭ ‬الماضية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬وجود‭ ‬خطة‭ ‬استباقية‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬مكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬لتوظيف‭ ‬عدد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تطلب‭ ‬الأمر‭ ‬ذلك‭.‬

وشدد‭ ‬د‭. ‬العوضي‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬المجتمعية‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬الوزارة‭ ‬فيديوهات‭ ‬توعوية‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬ووزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬العمل‭ ‬حاليّاً‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬فيديوهات‭ ‬توعوية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتصال‭ ‬الوطني‭ ‬والجهات‭ ‬المعنية‭.‬

وأوضح‭ ‬د‭. ‬العوضي‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الحضور‭ ‬إلى‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬لأهمية‭ ‬التوعية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وزارتا‭ ‬الصحة‭ ‬وشؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬والجهات‭ ‬الحكومية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬بوجود‭ ‬بؤر‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬يتم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والأهالي‭ ‬للتخلص‭ ‬منها‭ ‬وحماية‭ ‬المنازل‭ ‬والمناطق‭ ‬من‭ ‬البعوض‭.‬

وذكر‭ ‬د‭. ‬العوضي‭ ‬إمكانية‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الوزارة‭ ‬لطلب‭ ‬الزيارات‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬الشكاوى‭ ‬عبر‭ ‬الاتصال‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬80008100،‭ ‬وسيتم‭ ‬ترتيب‭ ‬الزيارة‭ ‬في‭ ‬أسرع‭ ‬وقت،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬المنزلية‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬وجود‭ ‬بعوضة‭ ‬ناضجة‭ ‬وكذلك‭ ‬توعية‭ ‬أهالي‭ ‬بأماكن‭ ‬وجود‭ ‬بؤر‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬نفسه‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أوضحت‭ ‬رجاء‭ ‬السلوم‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المبيدات‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬مرخصة‭ ‬من‭ ‬وكالة‭ ‬الثروة‭ ‬الزراعية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬تتأكد‭ ‬أن‭ ‬المبيدات‭ ‬المستخدمة‭ ‬مرخصة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬اتباع‭ ‬المملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المواصفات‭ ‬والمقاييس‭ ‬العالمية‭ ‬وكذلك‭ ‬الخليجية‭ ‬لمراقبة‭ ‬المبيدات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تحديث‭ ‬قائمة‭ ‬المبيدات‭ ‬بشكل‭ ‬دوري،‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬منع‭ ‬بعض‭ ‬المبيدات‭ ‬والسماح‭ ‬بأنواع‭ ‬أخرى‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬تغيير‭ ‬أنواع‭ ‬المبيدات‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬بين‭ ‬فترة‭ ‬وأخرى،‭ ‬نظراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬البعوضة‭ ‬من‭ ‬الحشرات‭ ‬التي‭ ‬يحدث‭ ‬لها‭ ‬مقاومة‭ ‬للمبيدات،‭ ‬ولذلك‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬استخدام‭ ‬نفس‭ ‬أنواع‭ ‬المبيدات‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬آلية‭ ‬الرش‭ ‬ثابتة‭ ‬للبعوض‭ ‬الطائر،‭ ‬والتي‭ ‬تختلف‭ ‬عن‭ ‬طريقة‭ ‬مكافحة‭ ‬اليرقات‭ ‬في‭ ‬المياه‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬أهمية‭ ‬التوعية‭ ‬المجتمعية‭ ‬للأفراد‭ ‬بخصوص‭ ‬بؤر‭ ‬تجمع‭ ‬البعوض‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬مثل‭ ‬النافورة‭ ‬وبرك‭ ‬المياه‭ ‬والأصص‭ ‬الزراعية‭ ‬التي‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬البعوض‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬لرؤية‭ ‬الطرق‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التوعوية‭ ‬المجتمعية‭.‬

وصرحت‭ ‬السلوم‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الاجتماع‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬الدورية‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬لتعريفهم‭ ‬بخطة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬فيما‭ ‬يختص‭ ‬بمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬ضمن‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬لعدة‭ ‬جهات‭ ‬مختصة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬من‭ ‬الشركاء‭ ‬المهمين‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬والجهات‭ ‬الأخرى،‭ ‬متوقعة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬خطة‭ ‬الوزارة‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الأعوام‭ ‬الماضية‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تقوية‭ ‬دور‭ ‬المجتمع‭ ‬فيها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬طبيعة‭ ‬البؤر‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬محافظة‭ ‬لها‭ ‬طبيعة‭ ‬بؤر‭ ‬تختلف،‭ ‬وتم‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬الأعضاء‭ ‬البلديين‭ ‬بحسب‭ ‬مناطقهم‭ ‬ودوائرهم‭ ‬وتم‭ ‬تسجيل‭ ‬ملاحظاتهم‭ ‬ليكون‭ ‬برنامجا‭ ‬متكاملا‭.‬

وعن‭ ‬وجود‭ ‬آلية‭ ‬جديدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض،‭ ‬أكدت‭ ‬السلوم‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬طرقا‭ ‬جديدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬دائماً،‭ ‬كما‭ ‬يتم‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬استخدام‭ ‬الطرق‭ ‬والآليات‭ ‬المعتمدة‭ ‬عالميّاً‭ ‬والآمنة‭ ‬وغير‭ ‬الضارة‭ ‬بالناس‭ ‬والبيئة‭.‬

وركز‭ ‬أعضاء‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬على‭ ‬مشكلة‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭ ‬وأنها‭ ‬أصبحت‭ ‬ظاهرة‭ ‬يشتكي‭ ‬منها‭ ‬الجميع،‭ ‬كما‭ ‬ذكروا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬يتم‭ ‬رش‭ ‬المجمع‭ ‬وتغيرت‭ ‬الآلية‭ ‬ليصبح‭ ‬الرش‭ ‬بالعنوان‭ ‬الواحد،‭ ‬وأشار‭ ‬عبدالقادر‭ ‬محمود‭ ‬السيد‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬إلى‭ ‬تسلم‭ ‬حوالي‭ ‬3‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬بلاغات‭ ‬أسبوعيا‭ ‬لعناوين‭ ‬مختلفة،‭ ‬ودعا‭ ‬أحمد‭ ‬المقهوي‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬السابعة‭ ‬الى‭ ‬تزويد‭ ‬المجلس‭ ‬البلدي‭ ‬بخطة‭ ‬قسم‭ ‬البيئة‭ ‬بوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لمحافظة‭ ‬المحرق،‭ ‬ودعا‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬آلية‭ ‬وزارتي‭ ‬الصحة‭ ‬والأشغال‭ ‬لحل‭ ‬مشكلة‭ ‬القوارض،‭ ‬ودعا‭ ‬فاضل‭ ‬العود‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬السادسة‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬إجراءات‭ ‬مكافحة‭ ‬البعوض‭ ‬وآليات‭ ‬الوقاية‭ ‬لقرب‭ ‬موسم‭ ‬تساقط‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬ستؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مستنقعات‭ ‬وزيادة‭ ‬انتشار‭ ‬البعوض‭.‬

وتضمن‭ ‬بند‭ ‬ما‭ ‬يستجد‭ ‬من‭ ‬أعمال،‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬الطلب‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬عبدالقادر‭ ‬محمود‭ ‬السيد‭ ‬عضو‭ ‬الدائرة‭ ‬الثالثة‭ ‬لاعتماد‭ ‬الدفع‭ ‬الآلي‭ (‬ Benefit ‭ ‬ Pay ‭) ‬لرسوم‭ ‬الدخول‭ ‬إلى‭ ‬حديقة‭ ‬المحرق‭ ‬الكبرى،‭ ‬وإلغاء‭ ‬الدفع‭ ‬النقدي‭ (‬الكاش‭) ‬البالغ‭ ‬300‭ ‬فلس‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬الدخول‭ ‬مجاناً‭ ‬إلى‭ ‬حين‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬آلية‭ ‬الدفع‭ ‬المطلوبة،‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬اللجنة‭ ‬المختصة‭. ‬

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