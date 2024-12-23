خلال اجتماع مجلس المحرق البلدي:استخدام طرق معتمدة عالميا وآمنة لمكافحة البعوض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تغطية: أمل الحامد
أكد ممثلو وزارة الصحة استخدام طرق معتمدة عالميا وآمنة لمكافحة البعوض في مملكة البحرين، كما أشاروا إلى أن مشكلة تزايد انتشار البعوض عالمية لأسباب منها تغير المناخ وارتفاع منسوب المياه، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحرق البلدي الذي عقد أمس برئاسة عبدالعزيز النعار رئيس المجلس، وحضور المهندس خالد القلاف مدير عام بلدية المحرق، وتم تقديم توضيحات حول آلية الوزارة لمكافحة البعوض والتي بدأت في العودة الى الانتشار حاليّاً.
وأوضح الدكتور محمد عبدالمجيد العوضي، مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة خلال الجلسة أن مشكلة تزايد البعوض هي عالمية، عازياً ذلك إلى أسباب مختلفة منها تغير المناخ، وارتفاع منسوب المياه وغيرها من الأسباب العالمية، مؤكداً أن المشكلة ليست محلية فقط.
وأشار إلى أن هناك المزيد من الأساليب والطرق التي يمكن اتخاذها لردع انتشار البعوض بشكل أكبر من الجهات الحكومية، كما أنه من ضمن الأساليب توعية أهالي المحافظات للمساعدة في العملية لمشكلة تزايد البعوض في الآونة الأخيرة.
وحول عدد العمال لمكافحة انتشار البعوض، أوضح د. العوضي أن هناك عددا من العمال في شركة مكافحة البعوض، حيث تمت زيادة عدد الزيارات هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية، مؤكداً وجود خطة استباقية في شركة مكافحة البعوض لتوظيف عدد أكبر من العمال في حال تطلب الأمر ذلك.
وشدد د. العوضي على أهمية التوعية المجتمعية لمكافحة البعوض، مشيراً إلى إعداد الوزارة فيديوهات توعوية نشرت على منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الصحة ووزارة شؤون البلديات والزراعة، كما يتم العمل حاليّاً على إعداد فيديوهات توعوية بالتعاون مع الاتصال الوطني والجهات المعنية.
وأوضح د. العوضي لـ«أخبار الخليج» أن الحضور إلى المجلس البلدي لأهمية التوعية إلى جانب الدور الذي تقوم به وزارتا الصحة وشؤون البلديات والزراعة، والجهات الحكومية، مؤكداً أهمية التوعية بوجود بؤر في البيوت يتم التعاون بين الجهات الحكومية والأهالي للتخلص منها وحماية المنازل والمناطق من البعوض.
وذكر د. العوضي إمكانية التواصل مع الوزارة لطلب الزيارات أو تقديم الشكاوى عبر الاتصال على الرقم 80008100، وسيتم ترتيب الزيارة في أسرع وقت، موضحاً أن الزيارة المنزلية لمكافحة البعوض في حال وجود بعوضة ناضجة وكذلك توعية أهالي بأماكن وجود بؤر انتشار البعوض في المنزل نفسه.
من جانبها، أوضحت رجاء السلوم أن جميع المبيدات المستخدمة في المملكة مرخصة من وكالة الثروة الزراعية تحت مظلة وزارة شؤون البلديات والزراعة، كما أن وزارة الصحة تتأكد أن المبيدات المستخدمة مرخصة، مؤكدة اتباع المملكة البحرين المواصفات والمقاييس العالمية وكذلك الخليجية لمراقبة المبيدات، مشيرة إلى تحديث قائمة المبيدات بشكل دوري، حيث يتم منع بعض المبيدات والسماح بأنواع أخرى.
ولفتت إلى ضرورة تغيير أنواع المبيدات لمكافحة البعوض بين فترة وأخرى، نظراً إلى أن البعوضة من الحشرات التي يحدث لها مقاومة للمبيدات، ولذلك لا نستطيع استخدام نفس أنواع المبيدات.
وأشارت إلى أن آلية الرش ثابتة للبعوض الطائر، والتي تختلف عن طريقة مكافحة اليرقات في المياه.
كما أكدت أهمية التوعية المجتمعية للأفراد بخصوص بؤر تجمع البعوض في المنازل مثل النافورة وبرك المياه والأصص الزراعية التي تؤدي الى زيادة البعوض.
وأشارت إلى أن الوزارة تعمل مع الجهات لرؤية الطرق الجديدة في مكافحة البعوض مع التركيز على التوعوية المجتمعية.
وصرحت السلوم لـ«أخبار الخليج» بأن الاجتماع من الاجتماعات الدورية مع المجالس البلدية لتعريفهم بخطة وزارة الصحة فيما يختص بمكافحة البعوض ضمن الدور الكبير لعدة جهات مختصة، مؤكدة أن المجالس البلدية من الشركاء المهمين مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والجهات الأخرى، متوقعة أن تكون خطة الوزارة أفضل من الأعوام الماضية وذلك بالتعاون مع الجهات والعمل على تقوية دور المجتمع فيها.
وأشارت إلى أنه تم التركيز خلال الاجتماع على طبيعة البؤر في محافظة المحرق، حيث إن كل محافظة لها طبيعة بؤر تختلف، وتم التعرف على احتياجات الأعضاء البلديين بحسب مناطقهم ودوائرهم وتم تسجيل ملاحظاتهم ليكون برنامجا متكاملا.
وعن وجود آلية جديدة لمكافحة البعوض، أكدت السلوم أن هناك طرقا جديدة لمكافحة البعوض دائماً، كما يتم على الدوام استخدام الطرق والآليات المعتمدة عالميّاً والآمنة وغير الضارة بالناس والبيئة.
وركز أعضاء المجلس البلدي على مشكلة انتشار البعوض وأنها أصبحت ظاهرة يشتكي منها الجميع، كما ذكروا أنه كان في السابق يتم رش المجمع وتغيرت الآلية ليصبح الرش بالعنوان الواحد، وأشار عبدالقادر محمود السيد عضو الدائرة الثالثة إلى تسلم حوالي 3 إلى 4 بلاغات أسبوعيا لعناوين مختلفة، ودعا أحمد المقهوي عضو الدائرة السابعة الى تزويد المجلس البلدي بخطة قسم البيئة بوزارة الصحة لمحافظة المحرق، ودعا الى وجود آلية وزارتي الصحة والأشغال لحل مشكلة القوارض، ودعا فاضل العود عضو الدائرة السادسة وزارة الصحة الى تطوير إجراءات مكافحة البعوض وآليات الوقاية لقرب موسم تساقط الأمطار التي ستؤدي إلى مستنقعات وزيادة انتشار البعوض.
وتضمن بند ما يستجد من أعمال، الموافقة على الطلب الذي تقدم به عبدالقادر محمود السيد عضو الدائرة الثالثة لاعتماد الدفع الآلي ( Benefit Pay ) لرسوم الدخول إلى حديقة المحرق الكبرى، وإلغاء الدفع النقدي (الكاش) البالغ 300 فلس على أن يتم الدخول مجاناً إلى حين العمل على آلية الدفع المطلوبة، وتمت إحالته إلى اللجنة المختصة.
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