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توترات في شمال سوريا.. قتلى في صفوف قسد وهجوم لداعش

12/23/2024 7:16:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‭ / ‬الوكالات‭): ‬أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬‮«‬قسد‮»‬،‭ ‬أمس،‭ ‬إفشال‭ ‬هجوم‭ ‬شنته‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لتركيا‭ ‬على‭ ‬محيط‭ ‬سد‭ ‬تشرين‭ ‬في‭ ‬منبج‭.‬

وأفادت‭ ‬‮«‬قسد‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬قواتها‭ ‬قامت‭ ‬بعمليات‭ ‬تمشيط‭ ‬للقرى‭ ‬المحيطة‭ ‬بالسد‭.‬

وقال‭ ‬مراسل‭ ‬‮«‬سكاي‭ ‬نيوز‭ ‬عربية‮»‬‭: ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬أعلنت‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬عناصرها‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬بريف‭ ‬حلب‭ ‬ومنبج‭ ‬وجسر‭ ‬قرقوزاق‭ ‬وسد‭ ‬تشرين‭ ‬ودير‭ ‬الزور‭.‬

وقبل‭ ‬يومين،‭ ‬أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬لشمالي‭ ‬وشرقي‭ ‬سوريا‭ ‬خروج‭ ‬سد‭ ‬تشرين،‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬السدود‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬عن‭ ‬الخدمة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬إثر‭ ‬استهدافه‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬والفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬الموالية‭ ‬لها‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قالت‭ ‬مصادر‭ ‬أمنية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬سوريا‭ ‬إن‭ ‬خلايا‭ ‬تابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬استهدف‭ ‬حاجزا‭ ‬تابعا‭ ‬لقسد‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الصبحة‭ ‬بريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الشرقي،‭ ‬وحاجز‭ ‬وادي‭ ‬الرمل‭ ‬بمنطقة‭ ‬العريشة‭ ‬بريف‭ ‬الحسكة‭ ‬الجنوبي‭.‬

وأكد‭ ‬بيان‭ ‬لقوات‭ ‬الأمن‭ ‬الداخلي‭ ‬أن‭ ‬هجمات‭ ‬داعش‭ ‬تأتي‭ ‬بسبب‭ ‬انشغال‭ ‬القوات‭ ‬العسكرية‭ ‬بالتصدي‭ ‬للهجمات‭ ‬التركية‭.‬

ومع‭ ‬تصاعد‭ ‬التوتر‭ ‬العسكري‭ ‬واستمرار‭ ‬الاستهداف‭ ‬التركي‭ ‬للبنى‭ ‬التحتية‭ ‬الحيوية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬المنطقة‭ ‬تواجه‭ ‬أزمة‭ ‬إنسانية‭ ‬حادة‭ ‬قد‭ ‬تتفاقم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬انعدام‭ ‬حلول‭ ‬سياسية‭ ‬قريبة‭.‬

ويبقى‭ ‬السؤال‭ ‬حول‭ ‬قدرة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬التدخل‭ ‬لوقف‭ ‬هذا‭ ‬التصعيد‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬من‭ ‬تداعياته‭ ‬الكارثية‭.‬

وحذّرت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الألمانية‭ ‬تركيا‭ ‬أمس‭ ‬من‭ ‬تفاقم‭ ‬صراعها‭ ‬مع‭ ‬الوحدات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭. ‬وقالت‭ ‬أنالينا‭ ‬بيربوك‭ ‬لإذاعة‭ ‬دويتشلاندفونك‭ ‬إن‭ ‬حربا‭ ‬تركية‭ ‬على‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬تحدث‮»‬‭. ‬وشدّدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬استغلال‮»‬‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ (‬داعش‭) ‬لنزاع‭ ‬بين‭ ‬تركيا‭ ‬والأكراد‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يساعد‭ ‬أحدا‮»‬،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬سيشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬سوريا‭ ‬وأيضا‭ ‬على‭ ‬تركيا‭ ‬وعلينا‭ ‬في‭ ‬أوروبا‮»‬‭. ‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬منتصف‭ ‬ديسمبر‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الأكراد‭ ‬‮«‬ضرورية‮»‬‭ ‬لمنع‭ ‬عودة‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭. ‬

وذكّرت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬الأكراد‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬تصدوا‭ ‬‮«‬لإرهابيي‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬ارتكبوا‭ ‬‮«‬مجازر‭ ‬مروعة‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬

وشددت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬‮«‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يستخدم‭ ‬لطرد‭ ‬الأكراد‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬ولتجدد‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‮»‬‭. ‬

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