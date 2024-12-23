العجمي يتصدر فئة الرجال وأميرة الدوسري فئة السيدات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تدخل بطولة العيد الوطني المفتوحة للبولينج يومها السادس والتي تستضيف منافساتها صالة أرض المرح وبتنظيم من الاتحاد البحريني للبولينج.
وسجلت البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين إذ تجاوز العدد حتى يوم أمس حاجز الـ60 مشاركا ومشاركة.
وتحظى البطولة هذا الموسم برعاية الخطوط الجوية التركية التي قدمت دعمها للبطولة كراعي رئيسي.
وشهدت المنافسات يوم أمس إثارة وندية وحماسا كبيرا من المشاركين إذ واصل النجم الكويتي هامد العجمي صدارته للترتيب في فئة الرجال بمعدل 240، ويليه البحريني أحمد الأنصاري بمعدل 238.6، وجاء في المركز الثالث الكويتي خليل الماجد بمعدل 217.4.
وفي فئة السيدات قدمت اللاعبة السعودية أميرة الدوسري مستويات بارزة في الأداء وقادها تألقها لصدارة الترتيب بمعدل 181.3، تليها مواطنتها ويسام الحربي بمعدل 172.9.
أما في فئة «المخضرمين»، قدم اللاعب الكويتي خالد القعود مستوى مميزا في المنافسات قاده للصدارة بمعدل 219.3، وجاء ثانيا البحريني المبدع محمد الشاووش بمعدل 217.4، أما المركز الثالث فقد جاء فيه البحريني أيوب حسن بمعدل 208.6.
ومن جانبه أشار أحمد البنزايد نائب رئيس الاتحاد البحريني للبولينج أنّ البطولة تعكس مستوى المنافسة العالي والاحترافية والتنظيم المميز، وتساهم في تعزيز الروابط الرياضية بين لاعبي دول الخليج ولاعبي الدول الأخرى المشاركين في البطولة.
وأضاف البنزايد: مثل هذه البطولات تحقق الاحتكاك والتنافس القوي بين المشاركين وهو ما سيسهم في تطوير اللعبة والارتقاء بمستويات اللاعبين وخاصة لاعبي المنتخب الوطني واللاعبين الذي من الممكن أن يتم ضمهم للمنتخب الوطني في مشاركاته القادمة.
وتمنى البنزايد كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين في البطولة خلال الأيام القادمة من المنافسات.
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