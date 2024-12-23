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العجمي يتصدر فئة الرجال وأميرة الدوسري فئة السيدات

12/23/2024 7:16:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تدخل‭ ‬بطولة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني‭ ‬المفتوحة‭ ‬للبولينج‭ ‬يومها‭ ‬السادس‭ ‬والتي‭ ‬تستضيف‭ ‬منافساتها‭ ‬صالة‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬وبتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭.‬

وسجلت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬إذ‭ ‬تجاوز‭ ‬العدد‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬حاجز‭ ‬الـ60‭ ‬مشاركا‭ ‬ومشاركة‭.‬

وتحظى‭ ‬البطولة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬برعاية‭ ‬الخطوط‭ ‬الجوية‭ ‬التركية‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬دعمها‭ ‬للبطولة‭ ‬كراعي‭ ‬رئيسي‭.‬

وشهدت‭ ‬المنافسات‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬إثارة‭ ‬وندية‭ ‬وحماسا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬المشاركين‭ ‬إذ‭ ‬واصل‭ ‬النجم‭ ‬الكويتي‭ ‬هامد‭ ‬العجمي‭ ‬صدارته‭ ‬للترتيب‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬بمعدل‭ ‬240،‭ ‬ويليه‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬بمعدل‭ ‬238‭.‬6،‭ ‬وجاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬الكويتي‭ ‬خليل‭ ‬الماجد‭ ‬بمعدل‭ ‬217‭.‬4‭.‬

وفي‭ ‬فئة‭ ‬السيدات‭ ‬قدمت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬أميرة‭ ‬الدوسري‭ ‬مستويات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬وقادها‭ ‬تألقها‭ ‬لصدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بمعدل‭ ‬181‭.‬3،‭ ‬تليها‭ ‬مواطنتها‭ ‬ويسام‭ ‬الحربي‭ ‬بمعدل‭ ‬172‭.‬9‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬‮«‬المخضرمين‮»‬،‭ ‬قدم‭ ‬اللاعب‭ ‬الكويتي‭ ‬خالد‭ ‬القعود‭ ‬مستوى‭ ‬مميزا‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬قاده‭ ‬للصدارة‭ ‬بمعدل‭ ‬219‭.‬3،‭ ‬وجاء‭ ‬ثانيا‭ ‬البحريني‭ ‬المبدع‭ ‬محمد‭ ‬الشاووش‭ ‬بمعدل‭ ‬217‭.‬4،‭ ‬أما‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬فقد‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ ‬البحريني‭ ‬أيوب‭ ‬حسن‭ ‬بمعدل‭ ‬208‭.‬6‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أشار‭ ‬أحمد‭ ‬البنزايد‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬أنّ‭ ‬البطولة‭ ‬تعكس‭ ‬مستوى‭ ‬المنافسة‭ ‬العالي‭ ‬والاحترافية‭ ‬والتنظيم‭ ‬المميز،‭ ‬وتساهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الرياضية‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬ولاعبي‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭.‬

وأضاف‭ ‬البنزايد‭: ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬البطولات‭ ‬تحقق‭ ‬الاحتكاك‭ ‬والتنافس‭ ‬القوي‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬اللعبة‭ ‬والارتقاء‭ ‬بمستويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬وخاصة‭ ‬لاعبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬واللاعبين‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬ضمهم‭ ‬للمنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬مشاركاته‭ ‬القادمة‭. ‬

وتمنى‭ ‬البنزايد‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القادمة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

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