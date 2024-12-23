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التونسي دوقاز يحتفظ بلقب ((النخبة العربية للتنس))

12/23/2024 7:16:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أسدل‭ ‬الستار‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ (‬الأحد‭) ‬على‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬الرابعة‭ ‬للتنس‭ ‬بتتويج‭ ‬اللاعب‭ ‬التونسي‭ ‬عزيز‭ ‬دوقاز‭ ‬بلقب‭ ‬المسابقة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬السوري‭ ‬حازم‭ ‬النو‭ ‬بنتيجة‭ ‬2‭ - ‬1‭ ‬بواقع‭ ‬7‭- ‬6‭ ‬و1‭ - ‬6‭ ‬و‭(‬10‭ - ‬3‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬بالقضيبية،‭ ‬برعاية‭ ‬وحضور‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬وبحضور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للتنس،‭ ‬وسفير‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الشيخ‭ ‬ثامر‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الصباح‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬العبدالله‭ ‬الصباح‭. ‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬البالغة‭ ‬للنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬والتنظيمية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬لوزير‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬حضوره‭ ‬ورعايته‭ ‬للحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬إن‭ ‬النسخة‭ ‬الرابعة‭ ‬ظهرت‭ ‬بصورة‭ ‬رائعة‭ ‬واحترافية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للعبة‭ ‬الذي‭ ‬سخر‭ ‬جميع‭ ‬إمكانياته‭ ‬لإنجاح‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬العربي،‭ ‬موجهاً‭ ‬شكره‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬برعاية‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬كي‭ ‬جي‭ ‬إل‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬ونادي‭ ‬ضباط‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬احتضان‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬ليس‭ ‬غريباً‭ ‬على‭ ‬الأشقاء‭ ‬البحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬عودونا‭ ‬على‭ ‬حسن‭ ‬التنظيم‭ ‬وطيب‭ ‬الملقى‭ ‬وكرم‭ ‬الضيافة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬بصورة‭ ‬سنوية‭ ‬لما‭ ‬حققته‭ ‬من‭ ‬مكتسبات‭ ‬وفوائد‭ ‬فنية‭ ‬للاعبين‭ ‬العرب،‭ ‬مقدماً‭ ‬شكره‭ ‬لإدارة‭ ‬قنوات‭ ‬‮«‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬نهائي‭ ‬أقوى‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬العربي،‭ ‬ومشيداً‭ ‬أيضاً‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬مسؤولو‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬وجميع‭ ‬المنظمين‭ ‬وشركاء‭ ‬النجاح‭.‬

كما‭ ‬وجه‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الشكر‭ ‬الجزيل‭ ‬إلى‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي‭ ‬الراعي‭ ‬الرئيسي‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬كي‭ ‬جي‭ ‬إل‮»‬‭ ‬على‭ ‬دعمهما‭ ‬للبطولة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬وشركة‭ ‬‮«‬كي‭ ‬جي‭ ‬إل‮»‬‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬استمرار‭ ‬البطولة‭ ‬وتطورها‭.‬

وقدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬التهنئة‭ ‬للفائزين‭ ‬بالمراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالمستوى‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬أظهره‭ ‬اللاعبون‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أدوار‭ ‬البطولة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بطل‭ ‬المسابقة‭ ‬سيحصل‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬وايلد‭ ‬كارد‭ ‬التي‭ ‬تخوله‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مراكش‭ ‬الدولية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي‭ ‬محمد‭ ‬بهبهاني‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬الجابر‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬الارتقاء‭ ‬برياضة‭ ‬التنس‭ ‬العربي‭ ‬وتنظيم‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬مناسبة‭ ‬رياضية‭ ‬راقية،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقتها‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬التزاماً‭ ‬بمسؤولياته‭ ‬المجتمعية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الرياضة‭ ‬والشباب‭.‬

وذكر‭ ‬بهبهاني‭ ‬أن‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬البنك‭ ‬لا‭ ‬يقتصر‭ ‬على‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬يشمل‭ ‬الأنشطة‭ ‬الشبابية‭ ‬والثقافية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي‭ ‬طلال‭ ‬بهبهاني‭ ‬وجميع‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬حريصون‭ ‬على‭ ‬إثراء‭ ‬وتعزيز‭ ‬النشاط‭ ‬الرياضي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬مختلف‭ ‬المناسبات‭ ‬الرياضية‭.‬

وقدم‭ ‬بهبهاني‭ ‬شكره‭ ‬لمعالي‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬البحرينية‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬على‭ ‬حضوره‭ ‬للحفل‭ ‬الختامي،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬بالشكر‭ ‬للاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬استضافته‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭.‬

وعبر‭ ‬بهبهاني‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬الشديد‭ ‬بمستوى‭ ‬التنظيم‭ ‬وكذلك‭ ‬مستوى‭ ‬التنافس‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬النهائي،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬بطولة‭ ‬النخبة‭ ‬العربية‭ ‬للتنس‭ ‬تعكس‭ ‬الشراكة‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬الكويتي‭ ‬والاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬للتنس،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬برنامج‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬المميز‭ ‬لدى‭ ‬البنك‭ ‬والذي‭ ‬يتسم‭ ‬بالشمولية‭ ‬والتنوع‭. ‬واعتبر‭ ‬أن‭ ‬البطولة‭ ‬تكتسب‭ ‬أهمية‭ ‬كبرى‭ ‬بالنسبة‭ ‬للاعبين‭ ‬العرب‭ ‬كونها‭ ‬تشكل‭ ‬محطة‭ ‬إعدادية‭ ‬بارزة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬العالمية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬البطولة‭ ‬تأتي‭ ‬كونها‭ ‬تضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭.‬

وشهد‭ ‬الحفل‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة‭ ‬حضور‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬ورئيسة‭ ‬الجامعة‭ ‬التونسية‭ ‬للتنس‭ ‬الدكتورة‭ ‬سلمى‭ ‬المولهي‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المصري‭ ‬للعبة‭ ‬إسماعيل‭ ‬الشافعي‭ ‬ورئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفلسطيني‭ ‬للتنس‭ ‬الدكتورة‭ ‬مها‭ ‬راسم‭ ‬جرّاد،‭ ‬ونائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬عزيز‭ ‬لعراف‭ ‬والأمين‭ ‬العام‭ ‬للاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬علي‭ ‬لافي‭ ‬المطيري‭ ‬وسكرتير‭ ‬عام‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬المهندس‭ ‬وليد‭ ‬سامي‭ ‬ورئيس‭ ‬نادي‭ ‬رواد‭ ‬التنس‭ ‬الأردني‭ ‬وعضو‭ ‬لجنة‭ ‬الرواد‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬العربي‭ ‬المهندس‭ ‬أحمد‭ ‬القدومي‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬مسؤولي‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭.‬

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