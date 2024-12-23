التونسي دوقاز يحتفظ بلقب ((النخبة العربية للتنس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أسدل الستار مساء أمس الأول (الأحد) على منافسات بطولة النخبة العربية الرابعة للتنس بتتويج اللاعب التونسي عزيز دوقاز بلقب المسابقة للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه على منافسه السوري حازم النو بنتيجة 2 - 1 بواقع 7- 6 و1 - 6 و(10 - 3) في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب نادي ضباط الأمن العام بالقضيبية، برعاية وحضور وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وبحضور الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للتنس، وسفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للتنس الشيخ أحمد الجابر العبدالله الصباح.
وأعرب الشيخ أحمد الجابر عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذي تحقق في البطولة من الجوانب الفنية والتنظيمية والإعلامية، مقدماً شكره لوزير الداخلية البحرينية على حضوره ورعايته للحفل الختامي للبطولة.
وقال الشيخ أحمد الجابر إن النسخة الرابعة ظهرت بصورة رائعة واحترافية في ظل التعاون المثمر مع الاتحاد البحريني للعبة الذي سخر جميع إمكانياته لإنجاح هذا الحدث الرياضي العربي، موجهاً شكره الجزيل إلى رئيس الاتحاد البحريني الشيخ عبدالعزيز بن مبارك آل خليفة على جميع الجهود المبذولة في هذه البطولة التي تحظى برعاية البنك الأهلي الكويتي وشركة «كي جي إل»، كما تقدم بالشكر لوزارة الداخلية البحرينية ونادي ضباط الأمن العام على احتضان منافسات البطولة، مضيفاً أن «هذا الأمر ليس غريباً على الأشقاء البحرينيين الذين عودونا على حسن التنظيم وطيب الملقى وكرم الضيافة».
وأكد الشيخ أحمد الجابر أن الاتحاد العربي حريص على استمرار هذه البطولة بصورة سنوية لما حققته من مكتسبات وفوائد فنية للاعبين العرب، مقدماً شكره لإدارة قنوات «بي إن سبورتس» على جهودها في نقل نهائي أقوى بطولات التنس العربي، ومشيداً أيضاً بالجهود التي بذلها مسؤولو الاتحاد العربي وجميع المنظمين وشركاء النجاح.
كما وجه الشيخ أحمد الجابر الشكر الجزيل إلى كل من البنك الأهلي الكويتي الراعي الرئيسي وشركة «كي جي إل» على دعمهما للبطولة، مؤكداً أن الدعم المقدم من البنك الأهلي وشركة «كي جي إل» أسهم في استمرار البطولة وتطورها.
وقدم رئيس الاتحاد العربي التهنئة للفائزين بالمراكز الأولى في هذه النسخة، مشيداً بالمستوى العالي الذي أظهره اللاعبون في جميع أدوار البطولة، مشيراً إلى أن بطل المسابقة سيحصل على بطاقة وايلد كارد التي تخوله للمشاركة في بطولة مراكش الدولية.
من جانبه، أشاد رئيس الخدمات المصرفية الخاصة في البنك الأهلي الكويتي محمد بهبهاني بالجهود التي يبذلها الشيخ أحمد الجابر في سبيل الارتقاء برياضة التنس العربي وتنظيم هذه البطولة التي تجمع الأشقاء في مناسبة رياضية راقية، مضيفاً أن البنك الأهلي حرص على رعاية هذه البطولة منذ انطلاقتها في الكويت عام 2021 التزاماً بمسؤولياته المجتمعية في دعم الرياضة والشباب.
وذكر بهبهاني أن الدعم الذي يقدمه البنك لا يقتصر على الأنشطة الرياضية فحسب بل يشمل الأنشطة الشبابية والثقافية والاجتماعية، مشيراً إلى أن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي طلال بهبهاني وجميع أعضاء مجلس الإدارة حريصون على إثراء وتعزيز النشاط الرياضي من خلال مواصلة دعم مختلف المناسبات الرياضية.
وقدم بهبهاني شكره لمعالي وزير الداخلية البحرينية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على حضوره للحفل الختامي، كما تقدم بالشكر للاتحاد البحريني على استضافته لهذا الحدث الرياضي.
وعبر بهبهاني عن إعجابه الشديد بمستوى التنظيم وكذلك مستوى التنافس بين اللاعبين في اللقاء النهائي، موضحاً أن رعاية بطولة النخبة العربية للتنس تعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع بين البنك الأهلي الكويتي والاتحاد العربي للتنس، في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية المميز لدى البنك والذي يتسم بالشمولية والتنوع. واعتبر أن البطولة تكتسب أهمية كبرى بالنسبة للاعبين العرب كونها تشكل محطة إعدادية بارزة للمشاركة في البطولات العالمية، موضحاً أن رعاية البطولة تأتي كونها تضم نخبة من أفضل اللاعبين في العالم العربي.
وشهد الحفل الختامي للبطولة حضور كل من نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيسة الجامعة التونسية للتنس الدكتورة سلمى المولهي ورئيس الاتحاد المصري للعبة إسماعيل الشافعي ورئيس الاتحاد الفلسطيني للتنس الدكتورة مها راسم جرّاد، ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي عزيز لعراف والأمين العام للاتحاد العربي علي لافي المطيري وسكرتير عام الاتحاد العربي المهندس وليد سامي ورئيس نادي رواد التنس الأردني وعضو لجنة الرواد في الاتحاد العربي المهندس أحمد القدومي وعدد من مسؤولي الاتحاد البحريني.
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