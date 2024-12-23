فوز ماكلارين.. والوطن يحق له أن يفخر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بقلم: حسين سلمان العويناتي
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
يبدع فريق البحرين في الإنجاز وتتراءى له الأحلام واقعًا، وفق منهج مدروس وتخطيط محكم وهندسة للفوز.. يستلهم الرؤى من قائد النهضة المباركة والمسيرة الزاهرة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. استثمرت مملكة البحرين في شركة ماكلارين والتي تعد من أبرز العلامات التجارية في صناعة السيارات الرياضية في المملكة المتحدة، وراهنت على مستقبل شركة تأسست عام 1963، وهي واحدة من أبرز مصنعي السيارات الفارهة في العالم وكان للبحرين ما تريد .. كان فرحًا عارمًا فوز فريق ماكلارين البحرين ببطولة العالم للفورمولا 1 للصانعين لأول مرة منذ 26 عامًا، والمركز الأول في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1، ضمن بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 الذي أقيم في حلبة مرسى ياس بأبوظبي، وعمت أصداء الفرحة ربوع الوطن، وجاء الفوز كدليل واضح على نجاعة الاستثمار النوعي وجودة الأداء الذي تتمتع به شركة ممتلكات.
بعزيمة وإصرار وتحد جعلت شركة ممتلكات من هذه الشركة المصنعة للسيارات الرياضية التي تعددت نجاحاتها تحت مظلة مملكة البحرين، اسما له بريق في سماء عالم مصنعي السيارات الرياضية، الأمر الذي ساهم في الوقت ذاته بإبراز مكانة المملكة العالمية كلاعب مؤثر في ميدان صناعة السيارات الرياضية وموطن للسباقات الدولية، وأن خيار الاستثمار في هذه الشركة الرائدة نابع من طموح وبصيرة.. ونظرة ورؤى ثاقبة.. لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، وها هي اليوم تتصدر شركة ماكلارين البحرين عمالقة صانعي السيارات الرياضية في العالم كمرسيدس الألمانية وفيراري الإيطالية نتيجة الانتصارات الأخيرة في سباقات الفورمولا في المجر وأبوظبي، وجاء تتويجًا لهذه الانتصارات الرائعة، التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية وصفقة استحواذ على ماكلارين لأعمال تصنيع السيارات بين مجموعة سايفن القابضة ومقرها أبوظبي وشركة ممتلكات الصندوق السيادي لمملكة البحرين بحضور صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر وسمو ولي عهد إمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حفظهم الله.
هذه الجهود المثمرة والنتائج القياسية والانتصارات المتلاحقة هي تتويج للفكر الإداري والعمل الدؤوب والتخطيط السليم لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية رئيس مجلس إدارة ممتلكات، ونهنئ معاليه وسعادة الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي لممتلكات، وفريق البحرين على هذه الإنجازات الوطنية المتتالية.
إنها بداية الانطلاقة للمضي في الاستثمار العالمي لما تتمتع به شركة ممتلكات من خبرة إدارية مالية وقدرة استحواذ وفكر تخطيطي استراتيجي على مستوى العالم، والتي انعكست إنجازاتها وتحقيق أهدافها إيجابًا بمشاهدة صدى الفرحة والبهجة فواحة في المجتمع البحريني وشعوره بالفخر والاعتزاز بهذه الإنجازات الدولية التي ترفع راية البحرين عاليةً شامخةً.
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