فوز ماكلارين.. والوطن يحق له أن يفخر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) بقلم: حسين سلمان العويناتي الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

يبدع‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الإنجاز‭ ‬وتتراءى‭ ‬له‭ ‬الأحلام‭ ‬واقعًا،‭ ‬وفق‭ ‬منهج‭ ‬مدروس‭ ‬وتخطيط‭ ‬محكم‭ ‬وهندسة‭ ‬للفوز‭.. ‬يستلهم‭ ‬الرؤى‭ ‬من‭ ‬قائد‭ ‬النهضة‭ ‬المباركة‭ ‬والمسيرة‭ ‬الزاهرة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه‭. ‬استثمرت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ماكلارين‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬وراهنت‭ ‬على‭ ‬مستقبل‭ ‬شركة‭ ‬تأسست‭ ‬عام‭ ‬1963،‭ ‬وهي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬مصنعي‭ ‬السيارات‭ ‬الفارهة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وكان‭ ‬للبحرين‭ ‬ما‭ ‬تريد‭ .. ‬كان‭ ‬فرحًا‭ ‬عارمًا‭ ‬فوز‭ ‬فريق‭ ‬ماكلارين‭ ‬البحرين‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬1‭ ‬للصانعين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬عامًا،‭ ‬والمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬جائزة‭ ‬الاتحاد‭ ‬للطيران‭ ‬الكبرى‭ ‬للفورمولا‭ ‬1،‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬لسباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬1‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬مرسى‭ ‬ياس‭ ‬بأبوظبي،‭ ‬وعمت‭ ‬أصداء‭ ‬الفرحة‭ ‬ربوع‭ ‬الوطن،‭ ‬وجاء‭ ‬الفوز‭ ‬كدليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬نجاعة‭ ‬الاستثمار‭ ‬النوعي‭ ‬وجودة‭ ‬الأداء‭ ‬الذي‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭.‬

بعزيمة‭ ‬وإصرار‭ ‬وتحد‭ ‬جعلت‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬المصنعة‭ ‬للسيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعددت‭ ‬نجاحاتها‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬اسما‭ ‬له‭ ‬بريق‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬عالم‭ ‬مصنعي‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬بإبراز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬العالمية‭ ‬كلاعب‭ ‬مؤثر‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬صناعة‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬وموطن‭ ‬للسباقات‭ ‬الدولية،‭ ‬وأن‭ ‬خيار‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬طموح‭ ‬وبصيرة‭.. ‬ونظرة‭ ‬ورؤى‭ ‬ثاقبة‭.. ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬،‭ ‬وها‭ ‬هي‭ ‬اليوم‭ ‬تتصدر‭ ‬شركة‭ ‬ماكلارين‭ ‬البحرين‭ ‬عمالقة‭ ‬صانعي‭ ‬السيارات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬كمرسيدس‭ ‬الألمانية‭ ‬وفيراري‭ ‬الإيطالية‭ ‬نتيجة‭ ‬الانتصارات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬وأبوظبي،‭ ‬وجاء‭ ‬تتويجًا‭ ‬لهذه‭ ‬الانتصارات‭ ‬الرائعة،‭ ‬التوقيع‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وصفقة‭ ‬استحواذ‭ ‬على‭ ‬ماكلارين‭ ‬لأعمال‭ ‬تصنيع‭ ‬السيارات‭ ‬بين‭ ‬مجموعة‭ ‬سايفن‭ ‬القابضة‭ ‬ومقرها‭ ‬أبوظبي‭ ‬وشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬الصندوق‭ ‬السيادي‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموقر‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬عهد‭ ‬إمارة‭ ‬أبوظبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭ ‬حفظهم‭ ‬الله‭. ‬

هذه‭ ‬الجهود‭ ‬المثمرة‭ ‬والنتائج‭ ‬القياسية‭ ‬والانتصارات‭ ‬المتلاحقة‭ ‬هي‭ ‬تتويج‭ ‬للفكر‭ ‬الإداري‭ ‬والعمل‭ ‬الدؤوب‭ ‬والتخطيط‭ ‬السليم‭ ‬لمعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬ممتلكات،‭ ‬ونهنئ‭ ‬معاليه‭ ‬وسعادة‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لممتلكات،‭ ‬وفريق‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬الوطنية‭ ‬المتتالية‭.‬

إنها‭ ‬بداية‭ ‬الانطلاقة‭ ‬للمضي‭ ‬في‭ ‬الاستثمار‭ ‬العالمي‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬إدارية‭ ‬مالية‭ ‬وقدرة‭ ‬استحواذ‭ ‬وفكر‭ ‬تخطيطي‭ ‬استراتيجي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬والتي‭ ‬انعكست‭ ‬إنجازاتها‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬إيجابًا‭ ‬بمشاهدة‭ ‬صدى‭ ‬الفرحة‭ ‬والبهجة‭ ‬فواحة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وشعوره‭ ‬بالفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بهذه‭ ‬الإنجازات‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ترفع‭ ‬راية‭ ‬البحرين‭ ‬عاليةً‭ ‬شامخةً‭.‬