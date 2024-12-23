قراءة في الجولة الثانية لدوري زين السلاويصدارة ((مشتركة)) للدور السداسي.. والأهلي يحقق فوزه الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: حسين فتح الله
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
اختتمت يوم السبت الماضي منافسات الجولة الثانية لدوري زين للرجال لكرة السلة، حيث فاز المحرق على النجمة بنتيجة (76/98)، بينما تفوق سماهيج على البحرين بنتيجة (57/75)، فيما فاز المنامة على الاتحاد بنتيجة (68/94)، واكتسح النويدرات جاره سترة بنتيجة (62/119)، وأخيرًا فاز الأهلي على الحالة بنتيجة (80/82).
صدارة مشتركة
حقق فريق المحرق فوزه على منافسه النجمة بفارق 22 نقطة، وكان المحرق الطرف الأفضل في المباراة، وتأثر النجمة بغياب محترفيه نيوبيري وجوناثان عن اللقاء بسبب إصابتهما في الأيام الأخيرة قبل موعد اللقاء أثناء تدريبات الفريق، فيما فاز المنامة على الاتحاد بفارق كبير قوامه 26 نقطة، وبهذا الفوز ارتقى المحرق والمنامة إلى صدارة سداسي الدرجة الأولى.
مباراة متقاربة
شهدت مباراة الأهلي مع منافسه الحالة تقاربًا في الأداء والنتيجة، وحدث في المواجهة تقلبات في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، وكاد الحالة يخطف النتيجة لصالحه في الرمق الأخير عبر تصويبة ثلاثية غير ناجحة من لاعبه عبدالقادر ثاني، ولكن الأهلي حسمها بخبرة لاعبيه في نهاية المطاف.
النتيجة الأكبر
حقق فريق النويدرات أكبر نتيجة في الجولة بتسجيله 119 نقطة، وبفارق 57 نقطة عن منافسه فريق سترة، حيث تألق لاعبو النويدرات في اللقاء، وتناوب على تسجيل النقاط تسعة لاعبين من المجموعة، وبهذه النتيجة يثبت النويدرات نواياه في المنافسة على تحقيق لقب الدرجة الثانية.
هداف الجولة
نال محترف النويدرات مالك لقب هداف الجولة بتسجيله في مباراة فريقه أمام سترة 42 نقطة، وكان العلامة الفارقة في المباراة بتحقيقه 21 متابعة، وتسجيله 8 تصويبات حرة ناجحة من أصل 9 محاولات.
تألق ثنائي
تألق لاعب فريق سماهيج باسل عادل بتسجيله 26 نقطة، كان منها 5 تصويبات ثلاثية ناجحة في مباراة فريقه أمام البحرين، ليسهم في فوز فريقه الثاني على التوالي في المنافسات، فيما حقق علي حسين «نجم» المحرق 24 نقطة من أصل 10 محاولات على السلة بنسبة بلغت 70 % ، إلى جانب تحقيقه ثلاث تصويبات ثلاثية ناجحة، ليبرهن اللاعب على أنه صفقة ناجحة ظفر بها فريقه من منافسه المباشر المنامة.
خسارة ثانية
خسر فريقا الاتحاد والحالة مواجهتهما الثانية هذا الموسم بعد مرور جولتين على المسابقة، ويسعى الفريقان إلى تصحيح المسار والعودة لسكة الانتصارات للتمكن من المنافسة والتأهل للمربع الذهبي، وقدم الحالة مستوى جيدًا في المواجهتين أمام عملاقين في كرة السلة البحرينية المنامة والأهلي، وافتقد الحالة خبرة لاعبيه الشباب والتوفيق للتمكن من حسم اللقاءين لصالحه.
قيادة أولى للدرازي
قاد المدرب حسين الدرازي فريقه الأهلي في المواجهة أمام الحالة خلفًا للمدرب اللبناني جاد الحاج الذي تقدم باستقالته قبل مباراة الأهلي أمام الكويت الكويتي في واصل، وحقق الدرازي أول فوز له مع المجموعة في منافسات الدوري على حساب الحالة.
ثلاثيات كويد
شهدت مباراة المنامة والاتحاد تألق محمد كويد بتسجيله 4 تصويبات ثلاثية ناجحة من أصل 5 محاولات بنسبة نجاح مميزة بلغت 80 % ، ويسعى اللاعب إلى إثبات نفسه بعد عودته لصفوف المنامة مجددًا.
صدارة سماهيج
تصدر فريق سماهيج الترتيب لدوري الدرجة الثانية بقيادة المدرب الوطني أحمد حمزة، وذلك بعد فوزه في الجولتين الماضيتين على حساب سترة والبحرين، وتشهد منافسات الخماسي منافسة قوية بعد تقديم النويدرات مستوى مميزًا أمام سترة، ومن المتوقع أن يزاحم سماهيج على صدارة الترتيب.
ترتيب الفرق
يشير الترتيب العام للمسابقة بعد انتهاء الجولة للثانية من الدور التمهيدي إلى تصدر المحرق والمنامة للدرجة الأولى برصيد (4 نقاط) لكل منهما، ويأتي من بعدهما الأهلي برصيد (نقطتين)، الحالة (نقطتين)، الاتحاد (نقطتين)، النجمة (نقطة واحدة).
وفي منافسات الدرجة الثانية يتصدر جدول الترتيب سماهيج برصيد (4 نقاط)، البحرين (٣ نقاط)، النويدرات (نقطتين)، سترة (نقطتين)، وأخيرًا مدينة عيسى (نقطة واحدة).
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