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قراءة في الجولة الثانية لدوري زين السلاويصدارة ((مشتركة)) للدور السداسي.. والأهلي يحقق فوزه الأول

12/23/2024 7:15:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: حسين فتح الله الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬للرجال‭ ‬لكرة‭ ‬السلة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬النجمة‭ ‬بنتيجة‭ (‬76/98‭)‬،‭ ‬بينما‭ ‬تفوق‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬البحرين‭ ‬بنتيجة‭ (‬57/75‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ (‬68/94‭)‬،‭ ‬واكتسح‭ ‬النويدرات‭ ‬جاره‭ ‬سترة‭ ‬بنتيجة‭ (‬62/119‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬الحالة‭ ‬بنتيجة‭ (‬80/82‭). ‬


صدارة‭ ‬مشتركة

حقق‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬النجمة‭ ‬بفارق‭ ‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬وكان‭ ‬المحرق‭ ‬الطرف‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬وتأثر‭ ‬النجمة‭ ‬بغياب‭ ‬محترفيه‭ ‬نيوبيري‭ ‬وجوناثان‭ ‬عن‭ ‬اللقاء‭ ‬بسبب‭ ‬إصابتهما‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬قبل‭ ‬موعد‭ ‬اللقاء‭ ‬أثناء‭ ‬تدريبات‭ ‬الفريق،‭ ‬فيما‭ ‬فاز‭ ‬المنامة‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬قوامه‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬وبهذا‭ ‬الفوز‭ ‬ارتقى‭ ‬المحرق‭ ‬والمنامة‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬سداسي‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭.‬

مباراة‭ ‬متقاربة

شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬منافسه‭ ‬الحالة‭ ‬تقاربًا‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬والنتيجة،‭ ‬وحدث‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬تقلبات‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬حتى‭ ‬الدقائق‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬اللقاء،‭ ‬وكاد‭ ‬الحالة‭ ‬يخطف‭ ‬النتيجة‭ ‬لصالحه‭ ‬في‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭ ‬عبر‭ ‬تصويبة‭ ‬ثلاثية‭ ‬غير‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬لاعبه‭ ‬عبدالقادر‭ ‬ثاني،‭ ‬ولكن‭ ‬الأهلي‭ ‬حسمها‭ ‬بخبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭.‬

النتيجة‭ ‬الأكبر

حقق‭ ‬فريق‭ ‬النويدرات‭ ‬أكبر‭ ‬نتيجة‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬بتسجيله‭ ‬119‭ ‬نقطة،‭ ‬وبفارق‭ ‬57‭ ‬نقطة‭ ‬عن‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬سترة،‭ ‬حيث‭ ‬تألق‭ ‬لاعبو‭ ‬النويدرات‭ ‬في‭ ‬اللقاء،‭ ‬وتناوب‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬النقاط‭ ‬تسعة‭ ‬لاعبين‭ ‬من‭ ‬المجموعة،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬يثبت‭ ‬النويدرات‭ ‬نواياه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

هداف‭ ‬الجولة

نال‭ ‬محترف‭ ‬النويدرات‭ ‬مالك‭ ‬لقب‭ ‬هداف‭ ‬الجولة‭ ‬بتسجيله‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬سترة‭ ‬42‭ ‬نقطة،‭ ‬وكان‭ ‬العلامة‭ ‬الفارقة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬بتحقيقه‭ ‬21‭ ‬متابعة،‭ ‬وتسجيله‭ ‬8‭ ‬تصويبات‭ ‬حرة‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬9‭ ‬محاولات‭.‬

تألق‭ ‬ثنائي

تألق‭ ‬لاعب‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬باسل‭ ‬عادل‭ ‬بتسجيله‭ ‬26‭ ‬نقطة،‭ ‬كان‭ ‬منها‭ ‬5‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬أمام‭ ‬البحرين،‭ ‬ليسهم‭ ‬في‭ ‬فوز‭ ‬فريقه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬في‭ ‬المنافسات،‭ ‬فيما‭ ‬حقق‭ ‬علي‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬نجم‮»‬‭ ‬المحرق‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬10‭ ‬محاولات‭ ‬على‭ ‬السلة‭ ‬بنسبة‭ ‬بلغت‭ ‬70 ‭%‬ ،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تحقيقه‭ ‬ثلاث‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬ناجحة،‭ ‬ليبرهن‭ ‬اللاعب‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬صفقة‭ ‬ناجحة‭ ‬ظفر‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬من‭ ‬منافسه‭ ‬المباشر‭ ‬المنامة‭.‬

خسارة‭ ‬ثانية

خسر‭ ‬فريقا‭ ‬الاتحاد‭ ‬والحالة‭ ‬مواجهتهما‭ ‬الثانية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬جولتين‭ ‬على‭ ‬المسابقة،‭ ‬ويسعى‭ ‬الفريقان‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬المسار‭ ‬والعودة‭ ‬لسكة‭ ‬الانتصارات‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬المنافسة‭ ‬والتأهل‭ ‬للمربع‭ ‬الذهبي،‭ ‬وقدم‭ ‬الحالة‭ ‬مستوى‭ ‬جيدًا‭ ‬في‭ ‬المواجهتين‭ ‬أمام‭ ‬عملاقين‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬البحرينية‭ ‬المنامة‭ ‬والأهلي،‭ ‬وافتقد‭ ‬الحالة‭ ‬خبرة‭ ‬لاعبيه‭ ‬الشباب‭ ‬والتوفيق‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬حسم‭ ‬اللقاءين‭ ‬لصالحه‭.‬

قيادة‭ ‬أولى‭ ‬للدرازي‭ ‬

قاد‭ ‬المدرب‭ ‬حسين‭ ‬الدرازي‭ ‬فريقه‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬خلفًا‭ ‬للمدرب‭ ‬اللبناني‭ ‬جاد‭ ‬الحاج‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬باستقالته‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬الأهلي‭ ‬أمام‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬في‭ ‬واصل،‭ ‬وحقق‭ ‬الدرازي‭ ‬أول‭ ‬فوز‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬المجموعة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحالة‭.‬

ثلاثيات‭ ‬كويد

شهدت‭ ‬مباراة‭ ‬المنامة‭ ‬والاتحاد‭ ‬تألق‭ ‬محمد‭ ‬كويد‭ ‬بتسجيله‭ ‬4‭ ‬تصويبات‭ ‬ثلاثية‭ ‬ناجحة‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬5‭ ‬محاولات‭ ‬بنسبة‭ ‬نجاح‭ ‬مميزة‭ ‬بلغت‭ ‬80 ‭%‬ ،‭ ‬ويسعى‭ ‬اللاعب‭ ‬إلى‭ ‬إثبات‭ ‬نفسه‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬لصفوف‭ ‬المنامة‭ ‬مجددًا‭.‬

صدارة‭ ‬سماهيج

تصدر‭ ‬فريق‭ ‬سماهيج‭ ‬الترتيب‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الماضيتين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سترة‭ ‬والبحرين،‭ ‬وتشهد‭ ‬منافسات‭ ‬الخماسي‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬بعد‭ ‬تقديم‭ ‬النويدرات‭ ‬مستوى‭ ‬مميزًا‭ ‬أمام‭ ‬سترة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزاحم‭ ‬سماهيج‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭.‬

ترتيب‭ ‬الفرق

يشير‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للمسابقة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الجولة‭ ‬للثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬إلى‭ ‬تصدر‭ ‬المحرق‭ ‬والمنامة‭ ‬للدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬ويأتي‭ ‬من‭ ‬بعدهما‭ ‬الأهلي‭ ‬برصيد‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬الحالة‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬الاتحاد‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬النجمة‭ (‬نقطة‭ ‬واحدة‭).‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬يتصدر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬سماهيج‭ ‬برصيد‭ (‬4‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬البحرين‭ (‬‮٣‬‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬النويدرات‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬سترة‭ (‬نقطتين‭)‬،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬مدينة‭ ‬عيسى‭ (‬نقطة‭ ‬واحدة‭).‬

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