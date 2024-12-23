إيقاف بورسيل مؤقتا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أُوقف‭ ‬الأسترالي‭ ‬ماكس‭ ‬بورسيل،‭ ‬الفائز‭ ‬بلقبين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الزوجي‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى،‭ ‬مؤقتا‭ ‬لانتهاكه‭ ‬لوائح‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬عن‭ ‬بطولة‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلنت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لنزاهة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭.‬

وأقرّ‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬26‭ ‬عاما‭ ‬والمصنف‭ ‬12‭ ‬عالميا‭ ‬في‭ ‬الزوجي،‭ ‬باستخدام‭ ‬‮«‬طريقة‭ ‬محظورة‮»‬‭ ‬و«طلب‭ ‬إيقافا‭ ‬مؤقتا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تقديم‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‭ ‬حول‭ ‬المخالفة‭. ‬وتابعت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬التعليق‭ ‬المؤقت‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬12‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬نتائج‭ ‬التحقيق‭ ‬والقرار‭ ‬بشأن‭ ‬العقوبة‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬نشرت‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬أوضح‭ ‬بورسيل‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬تلقى‭ ‬فيتامينات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الوريد،‭ ‬وتجاوز‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬علمه‭ ‬حد‭ ‬الـ100‭ ‬مل‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬مقتنعا‭ ‬تماما‭ ‬بأنني‭ ‬فعلت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وفقا‭ ‬للوائح‭ ‬ومعايير‭ ‬الوكالة‭ ‬العالمية‭ ‬لمكافحة‭ ‬المنشطات‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬مدمر‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬بورسيل‭ ‬ببطولة‭ ‬ويمبلدون‭ ‬2022‭ ‬مع‭ ‬مواطنه‭ ‬ماتيو‭ ‬إيبدن‭ ‬ثم‭ ‬بطولة‭ ‬أمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬2023‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬الآخر‭ ‬جوردان‭ ‬تومسون‭.‬

وأصرّ‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأسترالي‭ ‬للعبة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬الإيقاف‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬مرتبطا‭ ‬باستخدام‭ ‬منتج‭ ‬منشطات‭ ‬بل‭ ‬بطريقة‭ ‬محظورة‮»‬‭.‬

هذا‭ ‬العام،‭ ‬فرضت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لنزاهة‭ ‬اللعبة‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر،‭ ‬المصنف‭ ‬أول‭ ‬عالميا،‭ ‬والبولندية‭ ‬إيغا‭ ‬شفيونتيك‭ ‬الثانية‭ ‬بسبب‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭.‬