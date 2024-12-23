Tuesday, 24 December 2024 01:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سينر يحتفظ بالصدارة

12/23/2024 7:15:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ظل‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬متربعا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬وذلك‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأنهى‭ ‬سينر‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬التصنيف‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬8‭ ‬ألقاب،‭ ‬أبرزها‭ ‬ثنائية‭ ‬جراند‭ ‬سلام‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وأمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لرابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭.‬

ويبقى‭ ‬النجم‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬17‭ ‬بقائمة‭ ‬أكثر‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لأسابيع‭ ‬متتالية،‭ ‬أمامه‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬التصنيف‭ ‬36‭ ‬أسبوعا‭ ‬متتاليا‭.‬

ولم‭ ‬يشهد‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أول‭ ‬100‭ ‬لاعب،‭ ‬حيث‭ ‬بقي‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬خلفه‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬ثم‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز،‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬والروسي‭ ‬دانييل‭ ‬ميدفيديف‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

ويحل‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬خلفه‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬المخضرم‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬سابعا،‭ ‬ثم‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬روبليف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬والأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬بينما‭ ‬أكمل‭ ‬البلغاري‭ ‬جريجور‭ ‬ديمتروف‭ ‬قائمة‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭.‬

MENAFN23122024000055011008ID1109025474

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث