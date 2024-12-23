سينر يحتفظ بالصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لندن‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬ظل‭ ‬الإيطالي‭ ‬يانيك‭ ‬سينر‭ ‬متربعا‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬للاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭ ‬الصادر‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬وذلك‭ ‬للأسبوع‭ ‬الثامن‭ ‬والعشرين‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬

وأنهى‭ ‬سينر‭ ‬العام‭ ‬الجاري‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬التصنيف‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬8‭ ‬ألقاب،‭ ‬أبرزها‭ ‬ثنائية‭ ‬جراند‭ ‬سلام‭ ‬أستراليا‭ ‬المفتوحة‭ ‬وأمريكا‭ ‬المفتوحة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لقب‭ ‬البطولة‭ ‬الختامية‭ ‬لرابطة‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬المحترفين‭.‬

ويبقى‭ ‬النجم‭ ‬الإيطالي‭ ‬الشاب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬23‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬17‭ ‬بقائمة‭ ‬أكثر‭ ‬لاعبي‭ ‬التنس‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬لأسابيع‭ ‬متتالية،‭ ‬أمامه‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬التصنيف‭ ‬36‭ ‬أسبوعا‭ ‬متتاليا‭.‬

ولم‭ ‬يشهد‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬أي‭ ‬تعديل‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬أول‭ ‬100‭ ‬لاعب،‭ ‬حيث‭ ‬بقي‭ ‬سينر‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬خلفه‭ ‬الألماني‭ ‬ألكسندر‭ ‬زفيريف‭ ‬ثم‭ ‬الإسباني‭ ‬كارلوس‭ ‬ألكاراز،‭ ‬والأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬فريتز‭ ‬والروسي‭ ‬دانييل‭ ‬ميدفيديف‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬من‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

ويحل‭ ‬النرويجي‭ ‬كاسبر‭ ‬رود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬خلفه‭ ‬النجم‭ ‬الصربي‭ ‬المخضرم‭ ‬نوفاك‭ ‬ديوكوفيتش‭ ‬سابعا،‭ ‬ثم‭ ‬الروسي‭ ‬أندريه‭ ‬روبليف‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثامن،‭ ‬والأسترالي‭ ‬أليكس‭ ‬دي‭ ‬مينور‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع،‭ ‬بينما‭ ‬أكمل‭ ‬البلغاري‭ ‬جريجور‭ ‬ديمتروف‭ ‬قائمة‭ ‬العشرة‭ ‬الأوائل‭.‬