سينر يحتفظ بالصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لندن - (د ب أ): ظل الإيطالي يانيك سينر متربعا على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين الصادر أمس الإثنين، وذلك للأسبوع الثامن والعشرين على التوالي.
وأنهى سينر العام الجاري 2024 في قمة التصنيف بعدما حقق 8 ألقاب، أبرزها ثنائية جراند سلام أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة إضافة إلى لقب البطولة الختامية لرابطة لاعبي التنس المحترفين.
ويبقى النجم الإيطالي الشاب البالغ من العمر 23 عاما في المركز 17 بقائمة أكثر لاعبي التنس في صدارة التصنيف العالمي لأسابيع متتالية، أمامه الإسباني كارلوس ألكاراز الذي بقي على قمة التصنيف 36 أسبوعا متتاليا.
ولم يشهد التصنيف العالمي أي تعديل على مستوى أول 100 لاعب، حيث بقي سينر في الصدارة خلفه الألماني ألكسندر زفيريف ثم الإسباني كارلوس ألكاراز، والأمريكي تايلور فريتز والروسي دانييل ميدفيديف في المراكز من الثاني إلى الخامس على الترتيب.
ويحل النرويجي كاسبر رود في المركز السادس خلفه النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش سابعا، ثم الروسي أندريه روبليف في المركز الثامن، والأسترالي أليكس دي مينور في المركز التاسع، بينما أكمل البلغاري جريجور ديمتروف قائمة العشرة الأوائل.
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