منافسة شرسة للصعود إلى البوندسليجا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
برلين – (د ب أ): تنذر المؤشرات بأن فريق كولون في طريقه للصعود مجددا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم في الموسم المقبل، لكن تنتظره منافسة شرسة للغاية في النصف الثاني من الموسم الجاري لدوري الدرجة الثانية.
ويعتلي كولون قمة الترتيب بعد انتهاء الدور الأول بفضل فوزه بهدف على كايزر سلاوترن، وتشير التقارير إلى أن كولون ينجح في الصعود كلما أنهى الدور الأول بدوري الدرجة الثانية في الصدارة، مثلما فعلها في ثلاث مناسبات سابقة.
لكن المنافسة شرسة للغاية هذا الموسم في ظل تقارب النقاط الذي يجعل نصف أندية الدوري الألماني تتنافس على بطاقتي التأهل المباشر أو حجز المركز الثالث المؤهل لمباراة ملحق الصعود. ويتفوق كولون بفارق نقطتين عن كارلسروه صاحب المركز الثاني، بينما يبتعد بثلاث نقاط عن 5 أندية أخرى أولها هامبورج، بينما يوجد كايزر سلاوترن في المركز التاسع بفارق نقطتين فقط عن هامبورج، ويبتعد بخمس نقاط عن الصدارة.
وتغيرت هوية متصدر الترتيب في الجولات الثلاث الأخيرة بين بادربورن وإلفرسبيرج وأخيرا كولون، كما تعاقبت على الصدارة أندية أخرى هذا الموسم مثل شالكه وهانوفر وفورتونا دوسلدورف.
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