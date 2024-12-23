منافسة شرسة للصعود إلى البوندسليجا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

برلين‭ ‬ – ‭ (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تنذر‭ ‬المؤشرات‭ ‬بأن‭ ‬فريق‭ ‬كولون‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للصعود‭ ‬مجددا‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬لكن‭ ‬تنتظره‭ ‬منافسة‭ ‬شرسة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الجاري‭ ‬لدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭.‬

ويعتلي‭ ‬كولون‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بفضل‭ ‬فوزه‭ ‬بهدف‭ ‬على‭ ‬كايزر‭ ‬سلاوترن،‭ ‬وتشير‭ ‬التقارير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬كولون‭ ‬ينجح‭ ‬في‭ ‬الصعود‭ ‬كلما‭ ‬أنهى‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬بدوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬الصدارة،‭ ‬مثلما‭ ‬فعلها‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مناسبات‭ ‬سابقة‭.‬

لكن‭ ‬المنافسة‭ ‬شرسة‭ ‬للغاية‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقارب‭ ‬النقاط‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬نصف‭ ‬أندية‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬تتنافس‭ ‬على‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬المباشر‭ ‬أو‭ ‬حجز‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬المؤهل‭ ‬لمباراة‭ ‬ملحق‭ ‬الصعود‭. ‬ويتفوق‭ ‬كولون‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬كارلسروه‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬بينما‭ ‬يبتعد‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭ ‬أولها‭ ‬هامبورج،‭ ‬بينما‭ ‬يوجد‭ ‬كايزر‭ ‬سلاوترن‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬التاسع‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬هامبورج،‭ ‬ويبتعد‭ ‬بخمس‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭.‬

وتغيرت‭ ‬هوية‭ ‬متصدر‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬الثلاث‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬بادربورن‭ ‬وإلفرسبيرج‭ ‬وأخيرا‭ ‬كولون،‭ ‬كما‭ ‬تعاقبت‭ ‬على‭ ‬الصدارة‭ ‬أندية‭ ‬أخرى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مثل‭ ‬شالكه‭ ‬وهانوفر‭ ‬وفورتونا‭ ‬دوسلدورف‭.‬