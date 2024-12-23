فلامنغو يتخلى عن لويز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لن‭ ‬يجدد‭ ‬فلامنغو‭ ‬البرازيلي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عقد‭ ‬مدافعه‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬المخضرم‭ ‬دافيد‭ ‬لويز‭ (‬37‭ ‬عاما‭) ‬بعدما‭ ‬أمضى‭ ‬4‭ ‬مواسم‭ ‬معه،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬نادي‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وينتهي‭ ‬عقد‭ ‬لويز‭ ‬مع‭ ‬فلامنغو‭ ‬الذي‭ ‬انضم‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2021‭ ‬وفرض‭ ‬نفسه‭ ‬أساسيا‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬

وخاض‭ ‬مدافع‭ ‬تشلسي‭ ‬الانكليزي‭ ‬وباريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬132‭ ‬مباراة‭ ‬مع‭ ‬فلامنغو‭ ‬وأحرز‭ ‬معه‭ ‬ألقاب‭ ‬كأس‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬وكأس‭ ‬البرازيل‭ ‬عامي‭ ‬2022‭ ‬و2024‭ ‬وبطولة‭ ‬ولاية‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭.‬

وكتب‭ ‬النادي‭ ‬البرازيلي‭: ‬‮«‬يعلن‭ ‬نادي‭ ‬فلامنغو‭ ‬أنه‭ ‬قرر‭ ‬عدم‭ ‬تجديد‭ ‬عقد‭ ‬المدافع‭ ‬دافيد‭ ‬لويز‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إبلاغه‭ ‬بذلك‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭. ‬نحن‭ ‬ممتنون‭ ‬للغاية‭ ‬للرياضي‭ ‬على‭ ‬تفانيه‭ ‬واحترافيته‭ ‬والألقاب‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬بألوان‭ ‬قميصنا‭. ‬نتمنى‭ ‬له‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬الخطوات‭ ‬التالية‭ ‬من‭ ‬مسيرته‭ ‬المهنية‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬شكرا‭ ‬دافيد‭ ‬لويز‭! ‬أنت‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬منغاو‮»‬‭.‬

واستهل‭ ‬لويز‭ ‬مسيرته‭ ‬في‭ ‬فيتوريا‭ ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭. ‬وفي‭ ‬القارة‭ ‬العجوز‭ ‬لعب‭ ‬لصالح‭ ‬بنفيكا‭ ‬البرتغالي‭ ‬وسان‭ ‬جرمان‭ ‬وتشلسي‭ ‬وأرسنال‭. ‬كما‭ ‬ارتدى‭ ‬قميص‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬57‭ ‬مباراة‭ ‬دولية،‭ ‬وسجل‭ ‬3‭ ‬أهداف‭.‬