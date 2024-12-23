فلامنغو يتخلى عن لويز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
ريو دي جانيرو – (أ ف ب): لن يجدد فلامنغو البرازيلي لكرة القدم عقد مدافعه الدولي السابق المخضرم دافيد لويز (37 عاما) بعدما أمضى 4 مواسم معه، وفقا لما أعلن نادي ريو دي جانيرو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وينتهي عقد لويز مع فلامنغو الذي انضم إليه في سبتمبر 2021 وفرض نفسه أساسيا نهاية العام الحالي.
وخاض مدافع تشلسي الانكليزي وباريس سان جرمان الفرنسي السابق 132 مباراة مع فلامنغو وأحرز معه ألقاب كأس ليبرتادوريس في عام 2022، وكأس البرازيل عامي 2022 و2024 وبطولة ولاية ريو دي جانيرو.
وكتب النادي البرازيلي: «يعلن نادي فلامنغو أنه قرر عدم تجديد عقد المدافع دافيد لويز الذي تم إبلاغه بذلك يوم الأحد. نحن ممتنون للغاية للرياضي على تفانيه واحترافيته والألقاب التي حققها بألوان قميصنا. نتمنى له التوفيق والنجاح الكبير في الخطوات التالية من مسيرته المهنية».
وأضاف: «شكرا دافيد لويز! أنت جزء من تاريخ منغاو».
واستهل لويز مسيرته في فيتوريا وانتقل إلى أوروبا في سن مبكرة. وفي القارة العجوز لعب لصالح بنفيكا البرتغالي وسان جرمان وتشلسي وأرسنال. كما ارتدى قميص منتخب بلاده في 57 مباراة دولية، وسجل 3 أهداف.
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