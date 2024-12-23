فوز رابع تواليا لبايسرز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس – (أ ف ب): حذا إنديانا بايسرز حذو ناغتس وعاد بفوز من خارج قواعده عندما تغلب على مضيفه ساكرامنتو كينغز 122-95.
وقدم بايسرز أداء جماعيا رائعا ونجح سبعة لاعبين في صفوفه في تسجيل 10 نقاط أو أكثر في مقدمتهم الكاميروني باسكال سياكام صاحب «دابل دابل» مع 19 نقطة و10 متابعات.
وهو الفوز الرابع تواليا لبايسرز والرابع عشر في 29 مباراة هذا الموسم فعزز موقعه في المركز السابع ضمن المنطقة الشرقية، فيما مني ساكرامنتو بخسارته الرابعة تواليا والـ17 في 30 مباراة في المركز الثاني عشر للغربية.
وضرب بايسرز بقوة في الشوط الثاني بتسجيله 70 نقطة، وبرز في صفوفه أيضا مايلز تورنر برصيد 15 نقطة، ولاعب الارتكاز تايريز هاليبورتون والبديل بن شيبارد (14 نقطة لكل منهما)، والبديل الآخر تي جيه ماكونيل بـ12 نقطة و10 تمريرات حاسمة.
وقال شيبارد: «لقد قدمنا أداءً رائعًا من البداية إلى النهاية. لقد كان الفوز الجماعي رائعًا بفضل الطاقة التي قدمناها، سواء من البدلاء أو الأساسيين».
وكان دي آرون فوكس أبرز المسجلين في صفوف كينغز برصيد 23 نقطة، وأضاف العملاق الليتواني دومانتاس سابونيس 17 نقطة و21 متابعة، لكن جماهير فريقهما أطلقت صيحات الاستهجان في نهاية المباراة.
وقال مدرب كينغز مايك براون: «كانت أمسية صعبة بالنسبة إلينا. ستكون هناك أمسيات لا نملك فيها قوة هجومية، لكن لا يمكننا أن نستقبل 70 نقطة في شوط واحد».
MENAFN23122024000055011008ID1109025468
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.