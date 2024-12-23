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فوز رابع تواليا لبايسرز

12/23/2024 7:15:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذا‭ ‬إنديانا‭ ‬بايسرز‭ ‬حذو‭ ‬ناغتس‭ ‬وعاد‭ ‬بفوز‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬قواعده‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬122‭-‬95‭.‬

وقدم‭ ‬بايسرز‭ ‬أداء‭ ‬جماعيا‭ ‬رائعا‭ ‬ونجح‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الكاميروني‭ ‬باسكال‭ ‬سياكام‭ ‬صاحب‭ ‬‮«‬دابل‭ ‬دابل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭.‬

وهو‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬لبايسرز‭ ‬والرابع‭ ‬عشر‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فعزز‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬ضمن‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية،‭ ‬فيما‭ ‬مني‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬تواليا‭ ‬والـ17‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭ ‬للغربية‭.‬

وضرب‭ ‬بايسرز‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬بتسجيله‭ ‬70‭ ‬نقطة،‭ ‬وبرز‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬أيضا‭ ‬مايلز‭ ‬تورنر‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة،‭ ‬ولاعب‭ ‬الارتكاز‭ ‬تايريز‭ ‬هاليبورتون‭ ‬والبديل‭ ‬بن‭ ‬شيبارد‭ (‬14‭ ‬نقطة‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭)‬،‭ ‬والبديل‭ ‬الآخر‭ ‬تي‭ ‬جيه‭ ‬ماكونيل‭ ‬بـ12‭ ‬نقطة‭ ‬و10‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وقال‭ ‬شيبارد‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قدمنا‭ ‬أداءً‭ ‬رائعًا‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬إلى‭ ‬النهاية‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬الفوز‭ ‬الجماعي‭ ‬رائعًا‭ ‬بفضل‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬قدمناها،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬البدلاء‭ ‬أو‭ ‬الأساسيين‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬دي‭ ‬آرون‭ ‬فوكس‭ ‬أبرز‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬كينغز‭ ‬برصيد‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬العملاق‭ ‬الليتواني‭ ‬دومانتاس‭ ‬سابونيس‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬و21‭ ‬متابعة،‭ ‬لكن‭ ‬جماهير‭ ‬فريقهما‭ ‬أطلقت‭ ‬صيحات‭ ‬الاستهجان‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬كينغز‭ ‬مايك‭ ‬براون‭: ‬‮«‬كانت‭ ‬أمسية‭ ‬صعبة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا‭. ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬أمسيات‭ ‬لا‭ ‬نملك‭ ‬فيها‭ ‬قوة‭ ‬هجومية،‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نستقبل‭ ‬70‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬واحد‮»‬‭.‬

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