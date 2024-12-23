فونسيكا بطل الجيل القادم للتنس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
جدة – (واس): توّج نائب وزير الرياضة، بدر بن عبدالرحمن القاضي، البرازيلي جواو فونسيكا، بلقب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2024، التي استضافتها المملكة للمرة الثانية في جدة، خلال الفترة 18 - 22 ديسمبر الجاري، بتنظيم من الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس، وبإشراف وزارة الرياضة، ورعاية صندوق الاستثمارات العامة.
وتمكن البرازيلي جواو فونسيكا من هزيمة منافسه الأمريكي ليرنر تين بنتيجة (1 - 3)، ليتوج باللقب ويحصل على أكثر من نصف مليون دولار من مجموع الجوائز الذي تجاوز مليوني دولار، إثر لقاء قوي وتواجد جماهيري وإعلامي محلي ودولي متميز، حظيت به صالة ملعب الملك عبدالله الرياضية، طيلة أيام البطولة المتواصلة، وجمعت ثمانية من نخبة اللاعبين الشباب تحت (20) عامًا.
وقال البطل فونسيكا بعد تتويجه باللقب الأخير في موسم التنس العالمي: أعجز عن وصف شعوري الحالي، أنا سعيد جدًا وفخور بما حققته، لقد كانت بطولة صعبة وحصولي على هذا اللقب هو لحظة ستبقى عالقة في ذهني طوال حياتي، أشكر المملكة والقائمين على البطولة على كل ما قدموه لنا منذ لحظة وصولنا حتى الآن، قضيت وقتًا ممتعًا واستكشفت بعض جوانب مدينة جدة، وأتمنى أن أتمكن من العودة إلى هنا مرة أخرى.
وانضم بذلك البرازيلي جواو فونسيكا إلى قائمة الأبطال المتوجين على أرض المملكة بلقب نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، إلى جانب الصربي حمد ميديدوفيتش الذي حقق لقب النسخة الأولى، على أن يمتد احتضان البطولة مدة خمس سنوات، في إطار شراكة بين الاتحاد السعودي للتنس ورابطة محترفي التنس.
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