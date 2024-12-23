فونسيكا بطل الجيل القادم للتنس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جدة‭ ‬ – ‭ (‬واس‭): ‬توّج‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة،‭ ‬بدر‭ ‬بن‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬القاضي،‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا،‭ ‬بلقب‭ ‬بطولة‭ ‬نهائيات‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬لرابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭ ‬2024،‭ ‬التي‭ ‬استضافتها‭ ‬المملكة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬18‭ - ‬22‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس‭ ‬ورابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس،‭ ‬وبإشراف‭ ‬وزارة‭ ‬الرياضة،‭ ‬ورعاية‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة‭.‬

وتمكن‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا‭ ‬من‭ ‬هزيمة‭ ‬منافسه‭ ‬الأمريكي‭ ‬ليرنر‭ ‬تين‭ ‬بنتيجة‭ (‬1‭ - ‬3‭)‬،‭ ‬ليتوج‭ ‬باللقب‭ ‬ويحصل‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬الجوائز‭ ‬الذي‭ ‬تجاوز‭ ‬مليوني‭ ‬دولار،‭ ‬إثر‭ ‬لقاء‭ ‬قوي‭ ‬وتواجد‭ ‬جماهيري‭ ‬وإعلامي‭ ‬محلي‭ ‬ودولي‭ ‬متميز،‭ ‬حظيت‭ ‬به‭ ‬صالة‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية،‭ ‬طيلة‭ ‬أيام‭ ‬البطولة‭ ‬المتواصلة،‭ ‬وجمعت‭ ‬ثمانية‭ ‬من‭ ‬نخبة‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬تحت‭ (‬20‭) ‬عامًا‭.‬

وقال‭ ‬البطل‭ ‬فونسيكا‭ ‬بعد‭ ‬تتويجه‭ ‬باللقب‭ ‬الأخير‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬التنس‭ ‬العالمي‭: ‬أعجز‭ ‬عن‭ ‬وصف‭ ‬شعوري‭ ‬الحالي،‭ ‬أنا‭ ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬وفخور‭ ‬بما‭ ‬حققته،‭ ‬لقد‭ ‬كانت‭ ‬بطولة‭ ‬صعبة‭ ‬وحصولي‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬هو‭ ‬لحظة‭ ‬ستبقى‭ ‬عالقة‭ ‬في‭ ‬ذهني‭ ‬طوال‭ ‬حياتي،‭ ‬أشكر‭ ‬المملكة‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قدموه‭ ‬لنا‭ ‬منذ‭ ‬لحظة‭ ‬وصولنا‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬قضيت‭ ‬وقتًا‭ ‬ممتعًا‭ ‬واستكشفت‭ ‬بعض‭ ‬جوانب‭ ‬مدينة‭ ‬جدة،‭ ‬وأتمنى‭ ‬أن‭ ‬أتمكن‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬هنا‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

وانضم‭ ‬بذلك‭ ‬البرازيلي‭ ‬جواو‭ ‬فونسيكا‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬الأبطال‭ ‬المتوجين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬بلقب‭ ‬نهائيات‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬لرابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الصربي‭ ‬حمد‭ ‬ميديدوفيتش‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬النسخة‭ ‬الأولى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يمتد‭ ‬احتضان‭ ‬البطولة‭ ‬مدة‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للتنس‭ ‬ورابطة‭ ‬محترفي‭ ‬التنس‭.‬