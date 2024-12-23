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إلى ((القاع))

12/23/2024 7:15:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬وصل‭ ‬مستوى‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬القاع‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬أهدر‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬أتليتيك‭ ‬بيلباو‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الجاري‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يكافح‭ ‬للتكيف‭ ‬مع‭ ‬أجواء‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لكن‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬استغل‭ ‬خيبة‭ ‬الأمل‭ ‬هذه‭ ‬لدفعه‭ ‬للعودة‭ ‬أخيرا‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭.‬

وغادر‭ ‬مبابي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات‭ ‬الأخيرة‭ ‬باعتباره‭ ‬الهداف‭ ‬التاريخي‭ ‬للنادي‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكن‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬شابه‭ ‬بعض‭ ‬المشاكل‭ ‬البسيطة‭ ‬مثل‭ ‬إصابته‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الفخذ‭ ‬الخلفية‭ ‬ومشكلة‭ ‬في‭ ‬الفخذ‭ ‬أيضا‭ ‬عرقلت‭ ‬فترة‭ ‬استقراره‭.‬

ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬منذ‭ ‬إهداره‭ ‬ركلة‭ ‬الجزاء‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬أسبوع‭ ‬واحد‭ ‬خلال‭ ‬الخسارة‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬بيلباو،‭ ‬سجل‭ ‬مبابي‭ ‬أربعة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المسابقات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬4‭-‬2‭ ‬على‭ ‬إشبيلية‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وقال‭ ‬لقناة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬التلفزيونية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬استفدت‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬بيلباو‭. ‬لقد‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬القاع‭. ‬أهدرت‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬وأدركت‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬اللحظة‭ ‬أنني‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬أبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬القميص‮»‬‭.‬

ورفع‭ ‬مبابي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬عشرة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬مباراة‭ ‬بالدوري،‭ ‬ليساعد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بالدوري‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬خلف‭ ‬أتليتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬المتصدر‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬أستطيع‭ ‬تسجيل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬وأعلم‭ ‬أن‭ ‬لدي‭ ‬الكثير‭ ‬لأقدمه‭. ‬لقد‭ ‬لعبت‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭. ‬أعتقد‭ ‬أننا‭ ‬نعرف‭ ‬بعضنا‭ ‬البعض‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬الآن‭. ‬انضممت‭ ‬الى‭ ‬الفريق‭ ‬وهذا‭ ‬غيّر‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشياء‭. ‬انتهت‭ ‬فترة‭ ‬التأقلم‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬المدرب‭. ‬أشعر‭ ‬براحة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬وألعب‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل‭ ‬مع‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

ويسافر‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬لمواجهة‭ ‬بلنسية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

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