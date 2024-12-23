جابر: مواجهة قطر خطوة نحو التأهل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00

الكويت‭ ‬ – ‭ (‬قنا‭): ‬أكد‭ ‬رشيد‭ ‬جابر‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬أهمية‭ ‬المواجهة‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭ ‬والمقررة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬المبارك‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬ضمن‭ ‬النسخة‭ ‬السادسة‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬الخليج،‭ ‬المقامة‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الإعلامي‭ ‬الرئيسي‭ ‬للبطولة‭: ‬إن‭ ‬المباراة‭ ‬تحظى‭ ‬بقيمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعادل‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وبالتالي‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ونعي‭ ‬ذلك‭ ‬تماما‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يدرك‭ ‬أهمية‭ ‬المباراة‭ ‬وقيمتها،‭ ‬وهي‭ ‬ما‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬لاعبينا‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬الحضور‭ ‬الذهني‭ ‬والفني‭ ‬والبدني‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المأمولة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المواجهة‭ ‬أمام‭ ‬حامل‭ ‬لقب‭ ‬النسختين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬كبيرة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬حاولنا‭ ‬أن‭ ‬نجهز‭ ‬اللاعبين‭ ‬عقب‭ ‬مباراة‭ ‬الكويت‭ ‬بأفضل‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استشفاء‭ ‬مثالي‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬جابر‭ ‬أن‭ ‬المباراة‭ ‬تعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬لكنها‭ ‬ليست‭ ‬حاسمة؛‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬الحسم‭ ‬بطبيعة‭ ‬الحال‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة،‭ ‬والفوز‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الحالية‭ ‬يمنح‭ ‬الأفضلية‭.‬

بدوره،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬فواز‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭: ‬إن‭ ‬الجميع‭ ‬طوى‭ ‬صفحة‭ ‬المباراة‭ ‬السابقة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الكويتي،‭ ‬وأصبح‭ ‬التركيز‭ ‬ينصب‭ ‬حاليا‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬صعبة‭ ‬ومهمة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التعادلات‭ ‬التي‭ ‬آلت‭ ‬إليها‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬العماني‭ ‬استعد‭ ‬بالشكل‭ ‬الأمثل‭ ‬للمواجهة؛‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬ممكن،‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬لتعزيز‭ ‬حظوظنا‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬واستكمال‭ ‬المشوار‭ ‬نحو‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬











