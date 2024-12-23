جابر: مواجهة قطر خطوة نحو التأهل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٤ - 02:00
الكويت – (قنا): أكد رشيد جابر مدرب المنتخب العماني أهمية المواجهة مع المنتخب القطري والمقررة اليوم الثلاثاء على استاد جابر المبارك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ضمن النسخة السادسة والعشرين من كأس الخليج، المقامة حاليا في الكويت وتستمر حتى الثالث من يناير المقبل.
وقال المدرب في المؤتمر الصحفي الذي جرى أمس في المركز الإعلامي الرئيسي للبطولة: إن المباراة تحظى بقيمة كبيرة في ظل تعادل المنتخبات الأربعة في المجموعة خلال الجولة الأولى، وبالتالي النقاط الثلاث تمثل خطوة كبيرة من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي ونعي ذلك تماما.
وأضاف أنه «يدرك أهمية المباراة وقيمتها، وهي ما تفرض على لاعبينا أن يكونوا في قمة الحضور الذهني والفني والبدني من أجل تحقيق النتيجة المأمولة، كما أن المواجهة أمام حامل لقب النسختين الأخيرتين من كأس آسيا تحتاج إلى جهود كبيرة، وبالتالي حاولنا أن نجهز اللاعبين عقب مباراة الكويت بأفضل صورة من خلال استشفاء مثالي».
وأوضح جابر أن المباراة تعد خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي، لكنها ليست حاسمة؛ ذلك أن الحسم بطبيعة الحال سيكون في الجولة الأخيرة بالنسبة إلى المنتخبات الأربعة، والفوز في الجولة الحالية يمنح الأفضلية.
بدوره، قال عبدالله فواز لاعب المنتخب العماني: إن الجميع طوى صفحة المباراة السابقة أمام المنتخب الكويتي، وأصبح التركيز ينصب حاليا على مواجهة صعبة ومهمة أمام المنتخب القطري، في ظل التعادلات التي آلت إليها مباريات الجولة الأولى.
وأضاف أن المنتخب العماني استعد بالشكل الأمثل للمواجهة؛ من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن، بحثا عن النقاط الثلاث لتعزيز حظوظنا بشكل كبير في العبور إلى الدور نصف النهائي واستكمال المشوار نحو المنافسة على اللقب.
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