Monday, 23 December 2024 11:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين والمركز الجغرافي الملكي

12/23/2024 3:13:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والمركز الجغرافي الملكي الأردني، اليوم الاثنين، في مقر النقابة، اتفاقية تعاون لإنشاء خارطة إلكترونية خاصة بالنقابة.


وأكد نقيب المقاولين فؤاد الدويري، أهمية التعاون بين الطرفين بما يصب في المصلحة العامة، مبينا أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنظيم العقود.


ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية مع المركز الجغرافي يعزز من رفع الخدمات التي تقدمها النقابة، خاصة أن توفير الخرائط والمعلومات الجغرافية والمكانية هي الأداء الأساسي للنهوض بمختلف مؤسسات المملكة وتعزيز التنمية المستدامة.

MENAFN23122024000208011052ID1109025045

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث