اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين والمركز الجغرافي الملكي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وقعت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، والمركز الجغرافي الملكي الأردني، اليوم الاثنين، في مقر النقابة، اتفاقية تعاون لإنشاء خارطة إلكترونية خاصة بالنقابة.



وأكد نقيب المقاولين فؤاد الدويري، أهمية التعاون بين الطرفين بما يصب في المصلحة العامة، مبينا أهمية التعاون مع الجهات المختصة لتطوير أساليب تخطيط المشاريع وتنظيم العقود.



ولفت إلى أن توقيع الاتفاقية مع المركز الجغرافي يعزز من رفع الخدمات التي تقدمها النقابة، خاصة أن توفير الخرائط والمعلومات الجغرافية والمكانية هي الأداء الأساسي للنهوض بمختلف مؤسسات المملكة وتعزيز التنمية المستدامة.